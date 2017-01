JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2 / Sesta puntata: concorrenti ed eliminati, solo 6 gli aspiranti pasticceri ancora in gara (oggi, 20 gennaio 2017)

JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2, SESTA PUNTATA: CONCORRENTI, ECCO CHI C’È ANCORA IN GARA (OGGI, 20 GENNAIO 2017) - Sesto appuntamento sul piccolo schermo di Real Time con la seconda edizione di Junior Bake Off Italia 2: stasera, venerdì 20 gennaio 2017, Benedetta Parodi sarà nuovamente tra i banconi del cookie talent show per consigliare e incoraggiare i giovanissimi concorrenti ancora in gara. Per loro, in programma ci saranno ancora una prova creativa e una prova tecnica, che - salvo sorprese dell’ultimo minuto - decreteranno due nuovi eliminati. La settimana scorsa sono state Anna e Martina a lasciare Junior Bake Off Italia 2, mentre il grembiule blu è andato al piccolo talento di Mattia. Ancora pronti a darsi battaglia stasera, dunque, ritroveremo: Arianna, Camilla, Giuseppe, Pietro, Mattia e Irene. Gli aspiranti pasticceri sono rimasti davvero in pochi: chi tra di loro riuscirà a guadagnarsi un posto in finale? Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Antonio Lamberto Martino torneranno, infine, in qualità di giudici: pronti per nuove sfide dolcissime?

JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI (OGGI, 20 GENNAIO 2017) - Più tardi, sul piccolo schermo di Real Time, andrà in scena un nuovo appuntamento con la seconda stagione di Junior Bake Off Italia: in attesa di scoprire quello che succederà, diamo uno sguardo a dove siamo arrivati la settimana scorsa. Protagonisti i giovani aspiranti pasticceri, valutati dagli irreprensibili giudici Ernst Knam, Cecilia D'Onofrio e Antonio Martino. La puntata si è aperta con la conduttrice Benedetta Parodi che ha fatto alcune domande ai bambini sul rendimento scolastico dei piccoli concorrenti. Una sorpresa è stata la presenza degli otto concorrenti della prima edizione di Junior Bake off. Come prima prova, la prova creativa, i bambini dovevano preparare una merenda dolce o salata, con una crema di accompagnamento e della frutta. Il maestro Ernst Knam ha portato una merenda composta da spiedini di frutta, una crema alla vaniglia e un biscotto di cioccolato e sale. per preparare una merenda completa i bambini hanno avuto novanta minuti. La merenda preparata da Pietro consisteva in un muffin al rosmarino, una maionese al prosciutto cotto e un frullato di fragole, dunque una merenda salata. La merenda di Camilla invece è stata di tipo dolce: la concorrente ha preparato un plum cake ai ribes, una crema pasticcera e un croccante di frutta secca. Mattia ha preferito orientarsi su delle ciambelline, una crema di nocciole e un coulis di lamponi, mentre la merenda preparata da Arianna era molto laboriosa, visto che ha fatto dei muffin al cocco, una ganache al cioccolato e delle mele glassate. Anche Anna ha optato per i muffin ma ha preferito il gusto cioccolato e gli ha accompagnati con una ganache al cioccolato bianco e una macedonia di frutta. Giuseppe, nonostante un piccolo ritardo, ha fatto una merenda composta da bastoncini di frolla, crema alle nocciole e spiedini di frutta. Irene non è stata da meno, e ha deciso di proporre ai giudici una merenda salata a base di fagottini di pasta filo, salsa di pomodoro e mousse di formaggio. Per concludere Martina si è cimentata con dei cookies, la crema pasticcera e una marmellata di arance. I responsi dei giudici sono stati quasi tutti positivi, visto che le merende preparate dai bambini erano ottime e gustose. Per la prova tecnica i bambini hanno dovuto preparare una ricetta del maestro Ernst Knam ovvero la pasta frolla con una ganache al cioccolato e la crema pasticcera, ovvero le basi della pasticceria. Dunque la ricetta da eseguire era la famosa crostata al cioccolato di Knam; tuttavia dovevano cucinare con delle cuffie sulle orecchie, con il maestro Knam che dava suggerimenti via audio. Il tempo per preparare la crostata era di tre ore e i bambini si sono subito messi d'impegno con la frolla. Irene ha affermato che, al posto della voce di Knam avrebbe preferito delle canzoni in cuffia. I bambini sono stati accontentati, e nei momenti morti, potevano ascoltare musica e ballare a ritmo mentre ultimavano la preparazione della crostata. C'è stato anche un simpatico siparietto della stessa Irene, che cercava invano l'ingrediente segreto olio di gomito. Benedetta Parodi ha spiegato che significa metterci forza con le braccia e la bambina, ridendo, ha detto di averlo fatto senza saperlo. La povera Martina è stata molto sfortunata, visto che il suo impasto si è rotto e ha dovuto ricomporlo, visto che non ce l'avrebbe fatta a prepararlo nuovamente dall'inizio. Al momento del giudizio i bambini erano un po' preoccupati, visto che avevano trovato numerose insidie in quella preparazione. I giudici hanno avuto diverse parole d'elogio, ma alla fine hanno dovuto indicare un dolce migliore, vale a dire quello di Camilla. Mattia ha portato a casa il grembiule blu come migliore della puntata, mentre le due eliminate sono state Martina e Anna.

