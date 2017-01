MASTERCHEF ITALIA 2017 / Ed.6, i top e i flop della quinta puntata: la migliore è sempre Giulia

MASTERCHEF ITALIA 6, ED. 2017, I TOP E I FLOP DELLA QUINTA PUNTATA: GIULIA SUPERA TUTTI - E anche la quinta puntata di Masterchef Italia se n'è andata e con esse gli ultimi dubbi riguardanti possibili sorprese per un'edizione che sembra sempre più essere all'insegna dei super favoriti Giulia e Valerio, anche se da ieri sera anche Loredana può essere annoverata nella lista dei tre migliori. La simpatica commerciante si è commossa dopo avere ascoltato i complimenti di Chef Heinz e merita senza dubbio un rotondo 8, sia per la fantasia che riporta nelle sue creazioni che per un atteggiamento decisamente gradito dai giudici. Meno favorita a tal proposito è Loredana che ieri sera ha dato il meglio di sè risultando costantemente tra i migliori, anche se il suo comportamento ha continuato a non trovare l'approvazione di Bruno Barbieri. Voto 7 per lei e anche per i collega Valerio, decisamente fantasioso e talentuoso, ma un po' di impegno in più e minore sicurezza in sé stesso gli permetterebbero di avere maggiori speranze di vittoria. Passando invece alla categoria dei peggiori, sembra giusta la scelta di eliminare Marco Moreschi e Mario Vandoni che fin dalla prima puntata sono apparsi in difficoltà, rischiando spesso di uscire dal programma. Per loro il giudizio si ferma al 4, al pari di Gloria arrivata fino alla fine al Pressure Test. Sebbene nelle precedenti puntate abbia spesso ben figurato, il suo sole con uova e patate è apparso decisamente fuori luogo in una competizione di simile livello. Riuscirà a riscattarsi già dalla prossima settimana?

