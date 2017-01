MUSIC QUIZ / Quinta puntata, ospiti e anticipazioni: Manuela Arcuri e Valerio Scanu tra i Vip in gara (oggi, 20 gennaio 2017)

MUSIC QUIZ, ANTICIPAZIONI E OSPITI QUINTA PUNTATA 20 GENNAIO 2017: OSPITI, DIRETTA E REPLICA STREAMING – Questa sera, venerdì 20 gennaio 2017, andrà in onda su Rai1 la quinta puntata di Music Quiz, il game show condotto da Amadeus, che intrattiene il pubblico in musica. Tanti ospiti e artisti divisi in due squadre con un leader e un vincitore assoluto a fine puntata, questo – in sintesi – il concetto musicale di Music Quiz, tra gare a squadre ed emozionanti giochi musicali. Music Quiz si aprirà anche questa sera con "Senti chi canta", ecco a seguire gli ospiti della puntata: Marcella Bella, Manuela Arcuri, Filippa Lagerback, Fatima Trotta, Sergio Assisi, Valerio Scanu, Giancarlo Magalli e Cesare Bocci. Special guest star della serata, come per gli altri appuntamenti, l’attore Luca Ward che reciterà i brani di alcune canzoni, e Fausto Leali che invece interpreterà alcune cover. Alla fine di tutti i round, i componenti della squadra che ha ottenuto più punti duelleranno nel gioco finale per eleggere il Campione della puntata. Come sempre, per guardare il programma in diretta e replica streaming, vi basterà collegarvi sul portale di Rai.Tv anche in mobilità scaricando l’applicazione ufficiale di RaiPlay per visionare Music Quiz sia in diretta che replica anche in mobilità attraverso smartphone, phablet e tablet di ultima generazione.

MUSIC QUIZ, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 20 GENNAIO 2017: ASCOLTI TV - Quali saranno gli ospiti della quinta puntata di Music Quiz? Lo show condotto da Amadeus riaprirà i battenti questa sera a partire dalle 21.10 circa con tantissimi ospiti appassionati di musica che giocheranno ed intratterranno il pubblico a suon di musica. Eccovi di seguito, tutti gli ospiti delle varie puntate, a cominciare dalla prima con: Vladimir Luxuria, Gabriele Cirilli, Anna Safroncik, Flavio Parenti, Max Tortora, Deborah Iurato, Claudia Pandolfi, Fabio Troiano, Al Bano e Luca Ward. Ospiti del secondo appuntamento: Lorella Cuccarini, Valentina Corti, Massimo Ciavarro, Sergio Friscia, Nicola Savino, Massimo Ghini, Maria Grazia Cucinotta, Michela Andreozzi, Ricchi e Poveri e Luca Ward. La terza puntata ha visto scendere in campo: Tullio Solenghi, Serena Rossi, Flavio Montrucchio, Gloria Guida, Lucrezia Lante della Rovere, Paola Perego, Paolo Conticini, Roberto Farnesi, Orietta Berti e Luca Ward. Il quarto appuntamento del 13 gennaio ha visto in studio: Iva Zanicchi, Simone Montedoro, Debora Villa, Filippo Magnini, Amanda Lear, Giorgia Surina, Pupo, Biagio Izzo, Fiordaliso e Luca Ward. Discreti anche gli ascolti tv che si sono sempre assestati intorno ai 3 milioni di telespettatori consacrato Music Quiz come un discreto successo probabilmente da riproporre in futuro: chi giocherà questa sera con Amadeus?

MUSIC QUIZ, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 20 GENNAIO 2017: LA MUSICA TORNA IN TV - Tutto pronto per la quinta puntata di Music Quiz, il game show in onda sull’ammiraglia di Casa Rai, ogni venerdì sera a partire dalle 21.10 circa. Al timone del programma, ritroveremo come sempre un divertente Amadeus che interagirà ancora una volta con i suoi ospiti divisi in due squadre e due personaggi speciali che faranno “irruzione” in studio per divertirsi con i concorrenti a suon di musica. Mai come in questo periodo, gli spettacoli musicali sembrano cavalcare l’onda del successo e dominare la grande fetta di pubblico che – quasi sicuramente – nella musica trova svago e serenità. Ad aprire le danze dei programmi musicali ci ha pensato Mika con Stasera Casa Mika, poi Amadeus ne ha preso esempio così come Paolo Bonolis con Music, il programma andato in onda per due mercoledì di seguito sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. La musica così, sembra riacquistare nuovamente spazio in televisione dopo anni dove veniva brutalmente snobbata. Gli abbonati Rai, anche stasera avranno un posto in prima fila all’interno della musica e la fluida ed amichevole conduzione di Amadeus, ex speaker radiofonico che della musica ha fatto oltre che un lavoro anche una grande passione.

