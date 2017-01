Miguel Ferrer / È morto il cugino di George Clooney: attore di Robocop e Ncis-Los Angeles (oggi, 20 gennaio 2017)

MIGUEL FERRER È MORTO: L'ATTORE DI ROBOCOP ERA CUGINO DI GEORGE CLOONEY (OGGI, 20 GENNAIO 2017) - Aveva 61 anni Miguel Ferrer, l'attore statunitense morto ieri a causa di un cancro alla gola. Miguel José Ferrer era il maggiore dei cinque figli dell'attore José Ferrer e della cantante Rosemary Clooney ed era cugino di George Clooney. Attore di origini portoricane, era nato a Santa Monica il 7 febbraio 1955: ha lavorato in campo cinematografico ma soprattutto televisivo. Al cinema aveva interpretato tra gli altri ruoli, quello dell'industriale cattivo in Robocop. E tra le sue ultime pellicole ci sono Iron Man 3 (2013) e Beverly Hills Chihuahua (2011). Ma Miguel Ferrer, volto del cinema americano, era in particolare una star di tante serie televisive. E' stato infatti protagonista in Ncis: Los Angeles', nel ruolo di Owen Granger e ne 'I segreti di Twin Peaks', in cui vestiva i panni dell'agente Albert Rosenfeld. Miguel Ferrer è morto a Los Angeles a pochi giorni da quello che sarebbe stato il suo 62esimo compleanno. Dal 2012 l'attore interpretava il ruolo del vicedirettore Owen Granger in Ncis: Los Angeles. La svolta nella carriera di Miguel Ferrer era avvenuta però negli anni 90, quando recitò il ruolo del patologo forense dell’Fbi, Albert Rosenfield, nella serie-cult Twin Peaks.

