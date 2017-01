OROSCOPO 2017 / Paolo Fox, previsioni di oggi 20 gennaio 2017 su LatteMiele: Gemelli, Toro, Leone, Sagittario, Vergine, Pesci e gli altri segni

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI DI OGGI 20 GENNAIO 2017 SU LATTEMIELE - Come per ogni giorno arrivano anche oggi, venerdì 19 gennaio 2017, le previsioni di Paolo Fox che ha fatto l'oroscopo sull'emittente radiofonica LatteMiele nel suo spazio consueto che prende il nome di Latte e Stelle. L'Ariete cerca sempre cambiamento, ma in questo momentro fa fatica particolare a trovarlo vivendo un periodo un po' di stasi. Il sole inizia ad essere molto positivo per i Gemelli che dopo la fine di questo difficile gennaio vivrà un grandissimo trimestre, pronti a sorridere ancora una volta. Il Leone è in vcalo e in difficoltà anche nelle relazioni con gli altri segni. La Bilancia vede la Luna nel nostro segno con il fine settimana che potrebbe essere segnato dalla fortuna. Attenzione al Cancro che sa sempre come cavarsela e di come giocare le sue chance sia in amore che nel lavoro. I Pesci invece avranno dei piccoli problemi lavorativi, ma saranno bravi a sistemarli mettendo in scena grande applicazione mentale e fisica.

TUTTI I SEGNI - Ecco l'analisi nel dettaglio segno per segno: Ariete: sebbene siate soliti ad attuare e ricercare il cambiamento, in questo momento ogni piccola variazione nella vostra vita vi costa fatica. C'è chi ha dovuto rinunciare ad una storia, chi ha scoperto qualcosa di spiacevole fatto sta che questo periodo traccia un nuovo capitolo delle vostre esistenze, abbiate forza. Toro: giornata importante ma settimana di alti e bassi. Tra il 23 dicembre e il 6 gennaio non si è vissuto un periodo proprio vacanziero e tutt'ora risentite un disagio a livello fisico, dovete cercare di risolvere. Gemelli: il sole da oggi inizia un transito positivo, sta per finire il mese di gennaio (che non è stato dei migliori) ma recuperate un po' di energia. Febbraio, marzo e aprile saranno mesi importanti dal punto di vista lavorativo. L'amore però può essere fonte di disagio a causa della scarsa chiarezza delle persone che vi circondano, rimandate le scelte importanti al mese prossimo. Cancro: si hanno sempre delle carte vincenti da giocare. Gennaio è stato il mese dei sentimenti e delle amicizie. Ci sono davanti tre giorni importanti per ritrovare serenità e intuizioni, anche dal punto di vista della carriera. Leone: si vive un periodo di calo perché siete molto scontrosi. Questo probabilmente perché mancano riscontri da parte delle persone che circondano i nati sotto questo segno; date sempre tanto e pretendereste in cambio lo stesso. La situazione sentimentale migliorerà da febbraio in poi. Vergine: c'è bisogno di confronto con gli altri. Saranno tre giornate molto interessanti sotto ogni punto di vista, ma occhio allo stress! Sotto il punto di vista fisico va tutto bene ma avete troppi progetti in mente e probabilmente vi siete strapazzati un po' più del necessario. Bilancia: la presenza della luna nel segno, unita alla buona energia del sole (da oggi a vostro favore) regalano un fine settimana all'insegna della fortuna. Probabilmente si faranno delle scelte drastiche in amore, è il cielo ideale per mettere fine alle relazioni tentennanti. I nati sotto questo segno saranno invece vincenti sul lavoro. Scorpione: si deve tentare di smetterla di vedere il bicchiere mezzo vuoto. Non bisogna fermarsi, ma credere nelle stelle (quest'anno il cielo è tutto a favore!) Questo è un anno ottimo ma si rischia di perderlo di vista a causa anche di rapporti sbagliati, che assorbono energie...occhio! Sagittario: sta per iniziare un anno importante, ma gennaio sarà un mese insipido. Bisognerà recuperare energie fisiche e attualmente le stelle sono contro dal punto di vista lavorativo. Meglio rimandare le scelte al mese prossimo e tenere i progetti in cantiere, c'è davanti un grande futuro! Capricorno: giornata un po' in calo soprattutto dal punto di vista fisico. Domenica sarà una bella giornata per amare e tutti coloro che hanno affetti importanti è il periodo ideale per trascorrere il tempo con le persone amate. Buona giornata anche per gli incontri. Acquario: giornata in calo. Non tornerà l'ansia che ha caratterizzato l'inizio del mese ma occhio alla salute. Domenica sarà una bella giornata per amare, occhio a non rovinarla con qualche battuta azzardata...la serata sarà sottotono. Pesci: il segno dei Pesci sta risolvendo piccoli problemi di lavoro. Questo periodo può essere importante sia sotto il punto di vista lavorativo che sotto il punto di vista amoroso, ma dovrete verificare la tenuta dei rapporti, circondatevi delle persone giuste e bisogna lascarsi andare agli incontri, sono giornate tutte a favore! Contatti con il pubblico favoriti dal cielo, bisogna aspettare un febbraio al top per tutte le relazioni interpersonali.

© Riproduzione Riservata.