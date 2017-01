POMERIGGIO 5/ Barbara D’Urso in studio ci aggiornerà sui soccorsi all’Hotel Rigopiano oggi, 20 gennaio 2017? Il riassunto dell’ultima puntata

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO DELL’ULTIMA PUNTATA (oggi, 20 gennaio 2017) - Nuovo appuntamento con Barbara D’Urso e il suo Pomeriggio 5, oggi, 20 gennaio 2017, su Canale 5. Purtroppo, è molto probabile che anche oggi la puntata sarà dominata dai drammatici fatti di cronaca relativi alla valanga che ha spazzato un intero Hotel sul Gran Sasso. In attesa di scoprire di che cos'altro si occuperà la presentatrice, diamo uno sguardo a quanto successo ieri. Nella puntata di ieri, giovedì 19 gennaio, del programma d'informazione si è aperto proprio con il resoconto su quanto successo all'hotel Rigopiano, nella regione dell'Abruzzo. La conduttrice Barbara D'Urso ha confessato di conoscere benissimo quella struttura, essendoci andata tante volte in vacanza, un luogo tranquillo e al riparo da occhi indiscreti. Ha augurato alle persone che sono intrappolate fra le macerie il meglio e che possano tornare presto ad una vita normale e senza paura. Al momento del crollo nell'albergo, sembra si trovassero venti ospiti più il personale. La D'Urso ha raccontato alcuni episodi delle sue permanenze all'Hotel Rigopiano, prima di collegarsi con la provincia di Pescara, dove si trovava l'inviata Alessandra. Ai microfoni è intervenuto Walter, uno dei soccorritori, arrivato con gli sci sul luogo del crollo. Come soccorso alpino sono arrivati per primi, seguendo una turbina che serviva per creare un varco nel muro di neve alto due metri. Hanno trovato altre difficoltà quali alberi e pietre a bloccare il passsaggio e a quel punto hanno deciso di proseguire con le pelli di foca. Sono state mandate in onda delle immagini dell'albergo com'era prima e com'è diventato adesso. La struttura è stata completamente spazzata via dalla neve, una scena surreale. A valle, si sono riuniti i parenti e i familiari dei dispersi, in attesa di buone notizie, che purtroppo tardano ad arrivare. La presentatrice, durante l'appuntamento con Pomeriggio 5 di ieri, ha anche avuto occasione di parlare con il direttore della struttura.

