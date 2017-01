PRIVATE EYES / Anticipazioni puntata 20 gennaio 2017: Shade e Angie finalmente innamorati? (finale di stagione)

PRIVATE EYES, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 20 gennaio 2017, Fox Crime trasmetterà un nuovo episodio di Private Eyes, in prima Tv assoluta. Andranno in onda il settimo e l'ottavo episodio, dal titolo "Il mago" e "Vecchi rancori". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Shade (Jason Priestley) e Angie (Cindy Sampson) iniziano ad indagare su un caso che riguarda da vicino un amico dell'ex manager di hockey. La detective nutre qualche dubbio su Jay Lee (Shannon Kook), per via di alcuni precedenti per droga, collegati a Edgar Brava (Christopher Seivright). Più tardi, Angie scopre che Jules (Jordyn Negri) è finita nei guai e cerca di tenere tutto nascosto a Shade. Quest'ultimo tuttavia scopre tutto e di sicuro non è felice per il comportamento della figlia, anche se la ragazza sottolinea di essere stata incastrata da alcuni amici. Dopo aver trovato un collegamento con Tyler Pryce (Matthew Bennett), Angie e Shade organizzano un confronto fra il criminale e Jay per ottenere una confessione, ma vengono interrotti da Nolan (Clé Bennett). Tutto questo provoca inoltre delle conseguenze nel rapporto fra il poliziotto ed Angie. Nolan rivela inoltre di aver trovato dei collegamenti fra Pryce ed alcuni omicidi ed infine accetta di proseguire con il tranello. Dopo aver inseguito il criminale in giro per la città, la squadra provvisoria mette a segno una vittoria. Shade ed Angie vengono incaricati da Adam Renfro (Jonathan Watton) di pedinare la moglie Karen (Sarah Allen), convinto che lo tradisca. I due detective notano subito un particolare strano: la presenza di una doppia telecamera di videosorveglianza nell'abitazione della coppia. Indagare su un possibile tradimento, sempre più probabile in base ai movimenti della donna, porta Shade a riflettere sul rapporto avuto con l'ex moglie, ritornata in città negli ultimi giorni. Più tardi, Becca (Nicole de Boer) rivela di essere in crisi per via di un lavoro importante che vorrebbe svolgere. Dopo aver scoperto che Karen ha un secondo uomo, oltre ad una seconda vita, Angie inizia a chiedersi chi sia davvero quella donna. Emerge infatti che Karen ha anche un altro terzo uomo, che come gli altri rivelano di essere cambiati di molto dopo averla conosciuta. I due detective decidono di affrontare la donna in modo diretto, ma Karen chiede loro di non dire nulla ad Adam o a Ben (Adam Copeland), dato che ama entrambi. Poco dopo, mentre si trova all'esterno, qualcuno ruba tuttavia la valigetta di Karen. Dopo aver risolto che il furto è stato fatto da un dipendente, Karen decide di mantenere la sua triplice vita così com'è.

PRIVATE EYES, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 20 GENNAIO 2017 EPISODIO 9 "IL MAGO" - In questi ultimi due episodi di Private Eyes ne vedremo davvero delle belle. Angie e Shade si ritroveranno ad indagare su un caso collegato ad un cliente molto particolare: Mazhari. Il detective infatti vuole che trovino un mago che sembra aver usato tutti i suoi trucchi più brillanti per eseguire un numero esemplare: sfuggire alla custodia della Polizia. Intanto, il ritorno di Becca nella vita di Shade non può che complicare le cose all'interno dell'ex coppia. A questo si aggiunge tuttavia un'offerta interessante che riceverà l'ex manager e che lo porterà diretto nel mondo dello spettacolo: condurre uno show al fianco dell'ex moglie. EPISODIO 10 "VECCHI RANCORI" - Nel finale di stagione di Private Eyes assisteremo invece ad uno sviluppo nel rapporto fra Shade e Angie. Sono molti i fan che tifano per l'improbabile coppia già da diverso tempo e sembra proprio che i loro desideri verranno esauditi. O quasi. E' vero infatti che vedremo Shade edd Angie agire come una coppia di fidanzati innamorati, ma si tratta in realtà di una copertura che dovranno adottare per catturare un criminale che si addentra nel pericoloso e selvaggio mondo dei matrimoni.

