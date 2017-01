QUARTO GRADO/ Anticipazioni e casi puntata 20 gennaio 2017: Daniela Roveri e i coniugi di Ferrara. Elena Tambini affianca Nuzzi

QUARTO GRADO, ANTICIPAZIONI E CASI PUNTATA GENNAIO 2017: DANIELA ROVERI, CHIARA POGGI E I CONIUGI DI FERRARA - Quarto Grado, il programma di Rete 4 che si occupa di cronaca nera, torna oggi - venerdì 20 gennaio 2017 - con un nuovo appuntamento in onda in prima serata: Alessandra Viero ha salutato i suoi telespettatori la scorsa settimana, e ha cominciato il suo congedo di maternità, lasciando spazio ad Elena Tambini, la nuova co-conduttrice di Gianluigi Nuzzi che ha esordito a Premium Sport per poi passare al canale allnews di TgCom24. Elena Tambini avrà il compiuto di introdurre tutti i casi che verranno trattati durante la serata: come sempre, saranno presenti alcuni esperti pronti ad intervenire per spiegare gli aspetti tecnici e scientifici correlati all’indagine che si sta affrontando. Il programma curato da Siria Magri più tardi comincerà occupandosi dell’omicidio di Daniela Roveri. La manager 48enne è stata uccisa con un taglio alla gola a Colognola (Bergamo) lo scorso 20 dicembre 2016, di sera. Si passerà poi al caso dei coniugi - Salvatore Vincelli e Nunzia di Gianni - uccisi a Ferrara, per tornare infine a concentrare l’attenzione su quanto successo a Chiara Poggi, la studentessa di Garlasco morta nell’agosto del 2007. La messa in onda di Quarto Grado è prevista per le 21.15 su Rete 4.

