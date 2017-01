RECTIFY 3 / Anticipazioni puntata 20 gennaio 2017: Daniel verrà incastrato per l'omicidio di George?

RECTIFY 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, venerdì 20 gennaio 2017, Sky Atlantic trasmetterà un nuovo episodio di Rectify 3, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "Terra bruciata". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Ted (Bruce McKinnon) decide di rivelare la verità a Janet (J. Smith-Cameron) sull'aggressione che Daniel (Aden Young) ha fatto a Teddy (Clayne Crawford), ma la donna preferisce non pensarci, subito dopo un primo momento di stupore. Intanto, Tawney (Adelaide Clemens) inizia la prima seduta con un consulente matrimoniale, a cui riferisce di sentirsi in ansia ogni volta che il marito si arrabbia. Teme infatti che Teddy potrebbe arrivare ad opprimerla come fa a volte. Daggett (J.D. Evermore) invece rivela alla Procuratrice (Sharon Conley) di essere entrato in casa di George (Michael Traynor) senza un mandato, pochi giorni prima del ritrovamento del corpo. Intanto, Amantha (Abigail Spencer) viene assegnata al magazzino, visto il ritorno di Peanut, a cui viene restituito il posto in cassa. Daggett riferisce inoltre alla Procuratrice di aver visto il cellulare di George nel suo appartamento dopo che una cellula di Paulie l'ha agganciato sei settimane prima. Aggiunge anche che prima di lui, Daniel e Trey (Sean Bridgers) sono entrati nella casa. Mentre Teddy cerca di dominare la rabbia e chiede al padre se abbia più sentito la madre naturale, Daniel rivede Melvin (John Boyd West), che decide di aiutarlo a fare il bucato. Nel frattempo, Jon (Luke Kirby) riferisce a Janet che i termini della libertà vigilata prevede norme molto serie e che dovrà sottostarvi per 20 anni. Josh intende continuare a seguire il caso e suggerisce che Daniel scelga al più presto dove vivere. Teddy invece passa da casa dei vicini per consegnare della biancheria alla moglie, ma ha qualche incomprensione con Mitch (Ted Huckabee), il marito di Beth (Ann Mahoney), insinuando che se fosse stato realmente un bravo vicino avrebbe dirottato Tawney da lui. Più tardi, Daggett scambia qualche parola con il padre di George, che lo indirizza verso Travis, insinuando che nasconda qualcosa e sia collegato con l'omicidio del figlio. Quella sera, Teddy si rilassa con una birra e della musica, ma i suoi balli vengono interrotti dall'arrivo di Jared (Jake Austin Walker). Nel frattempo, Daniel si dedica alla cucina, mettendo a tutto volume della musica classica, ma Amantha gli rivela di non essere in grado di fare finta che non le importi nulla della sua scelta. Teddy invita invece il fratello a fare un giro in auto e si lancia in un discorso strano, premendo sul fatto che non debba prendere in giro nessuna ragazza pur di ottenere ciò che vuole.

RECTIFY 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 20 GENNAIO 2017, EPISODIO 3 "TERRA BRUCIATA" - Alla stazione di Polizia, l'addetto alla sorveglianza di Daniel delinea i termini della sua libertà vigilata ed avvia il controllo delle urine. Poco dopo, Daggett chiede a Daniel di parlare in privato per via della morte di George. Data la sua espressione stupita, lo Sceriffo inizia a risalire a tutti i suoi spostamenti nel giorno in cui ha fatto visita all'amico. Dato che inizia a dare risposte senza senso, l'ex detenuto è costretto ad interrompere la conversazione ed a riprederla solo in presenza di Jon. Nel frattempo, Janet chiede a Ted di calcolare una parte degli introiti del negozio di pneumatici per Daniel, sottintendendo che alla morte del primo marito, il figlio avrebbe ereditato tutto. Teddy invece riesce finalmente a parlare con la moglie ed accetta anche di vedere la consulente matrimoniale, ma cambia idea quando scopre che Tawney ha già iniziato le sedute da sola. Durante una serata al karaoke, Amantha conosce un uomo con cui flirta all'istante. Quando Daggett parla con Trey, quest'ultimo scarica la responsabilità su Daniel, affermando anche che l'ex detenuto lo ha attaccato mentre si trovava in uno stato di trance.

