SOFIA LOREN/ Ultime notizie oggi: le sue condizioni di salute, come sta? Attenti alle truffe online (20 gennaio 2017)

SOFIA LOREN, ULTIME NOTIZIE OGGI: LA SUA SALUTE "MINACCIATA" DAGLI SPAMMER. I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON LA DIVA (20 GENNAIO 2017) - Di Sofia Loren si è sempre parlato e sempre se ne parlerà, vuoi per la bravura maturata dall'attrice in tanti anni di carriera, vuoi perché è il bersaglio preferito di buontemponi e leoni da tastiera. Grazie al riconoscimento alla carriera conseguito ai Golden Globe, Sofia Loren è infatti ritornata a cavalcare l'ondata mediatica e digitale, anche in "negativo". Forse grazie alla longevità dell'artista, che oggi può vantare di aver raggiunto gli 82 anni, la Loren è infatti diventata oggetto di numerose notizie fasulle riguardo ad una sua possibile malattia. Come sempre accade in questi casi, il buontempone di turno ha fatto leva sull'affetto che la lega al suo pubblico ed agli italiani in generale, insinuando numerosi dubbi nei fan riguardo al suo effettivo stato di salute. Fra stati di coma irreversibili a malattie terminali, ce n'è davvero per tutti i gusti, con cui gli spammer si allontano di molto dalla realtà. Ecco perché gli ammiratori di Sofia Loren hanno premuto nei giorni scorsi - e premono ancora - per rivedere al più presto la beniamina napoletana sul piccolo schermo. In questo senso, rivela Houston Press, ci sono davvero buone notizie: l'attrice sarà infatti al centro di uno show in Florida, An Evening with Sofia Loren, in cui si racconterà a tu per tu con il conduttore di Entertainment Tonight, Bill Harris. Il tempo di fare un excursus della propria vita e carriera per poi proseguire i suoi viaggi verso Mosca, dove sarà presente il prossimo 28 marzo.

SOFIA LOREN, ULTIME NOTIZIE OGGI: DALL'AMORE PER CARLO CONTI AD ICONA DEGLI SPAGHETTI (20 GENNAIO 2017) - Una vera e propria diva, un'icona della cinematografia italiana e realizzazione del sogno americano di molti: Sofia Loren continua a conquistare critica e pubblico grazie ad una personalità ed un vissuto che l'avvicina alle persone comuni. L'attrice aveva solo 19 anni quando catturò l'attenzione del produttore cinematografico Carlo Ponti, riuscendo poi a diventare una delle vip più cercate in tutta Holliwood. L'ascesa è immediata, così come il suo matrimonio con Ponti. Sofia Loren conquisterà inoltre nel 1960 il premio Oscar come Miglior Attrice grazie alla sua interpretazione in Due Donne, dove recita al fianco di Vittorio De Sica. Non bisogna inoltre dimenticare che la statuetta dorata viene affidata per la prima volta nella storia americana ad un'attrice di un film straniero. Tenace, determinata, bellissima: la Loren è un'amabile conversatrice, grazie anche alle numerose esperienze maturate sia in campo professionale che in quello privato. Premiata con una stella - la numero 2.000 - sulla Walk of Fame, Sofia Loren può contare anche su un riconoscimento tutto italiano: è una delle icone degli spaghetti del nostro Stivale, al pari di Totò e Alberto Sordi. L'attrice, infatti, non ha mai nascosto il suo amore per la pasta. Come sottolinea Il Corriere della Sera, una delle sue celebri frasi è proprio "Tutto quello che vedete lo devo agli spaghetti".

© Riproduzione Riservata.