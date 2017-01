STEFANO DE MARTINO / News: Belen Rodriguez è stanca, ecco cosa è successo! (oggi, 20 gennaio 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: BELEN RODRIGUEZ METTE LA PAROLA FINE AL GOSSIP, ECCO COME (OGGI, 20 GENNAIO 2017) - La favola d'amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembrava avere risvolti positivi e così, i fan si aggrappavano ai gesti social, gli scatti dei giornali e le dichiarazioni dei due. Il ballerino campano infatti, ha concluso la sua estate con una rivelazione: "sono ancora innamorato di Belen!". Queste parole sono state abbondantemente trainate dall'intervista della showgirl ai microfoni di Maurizio Costanzo e, parlando con il giornalista, si sono delineati i contorni di una storia d'amore apparentemente senza fine, ed invece... Proprio Belen lo scorso giugno ha ritrovato l'amore tra le braccia di Andrea Iannone, pilota di MotoGp con il quale si è fidanzata questa estate, mentre il gossip sul suo conto impazzava. Stefano invece, ha passato l'estate da solo (o meglio, questo è ciò che ci ha proposto il gossip...) preoccupandosi solo del piccolo Santiago e parlando di progetti lavorativi con Maria De Filippi. Dopo la calda stagione è arrivata la confessione di lui e l'intervista di lei. Sembrava che le cose potessero ritornare come prima ed anche meglio ma non è stato così. I fan non hanno mai smesso di sognare ma Belen e Stefano, nonostante i paparazzi li avessero beccati insieme con il piccolo Santiago, di tornare insieme proprio non ne hanno voglia. Così come si legge sul portale di Novella 2000, l'argentina stanca di essere bombardata da messaggi social che sperano di poterla rivedere al fianco di Stefano, ha pensato di rispondere una volta per tutte mettendo la parola fine alle aspettative dei fan: "Io non mi accontento mai, forse questo è il mio difetto peggiore oppure il mio miglior pregio - si legge sul suo profilo ufficiale di Instagram - Amo le cose pure. Quando le cose non sono più pure, io non provo più gli stessi sentimenti di prima. Non voglio vivere una vita contaminata e fare le cose soltanto perché gli altri mi dicono di farle. Io voglio sentirmi amata anche quando cado. L’amore non c’è soltanto davanti alle cose belle ma anche nei momenti difficili". Parole forti che però hanno chiarito le idee una volta per tutte e così, con un messaggio la showgirl mette la parola fine ad una storia d'amore tormentata quanto bella.

