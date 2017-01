STRISCIA LA NOTIZIA/ Quali servizi andranno in onda oggi, 20 gennaio 2017? Ecco come è andata ieri, il riassunto

STRISCIA LA NOTIZA, IL RIASSUNTO DELLA PUNTATA DI IERI (oggi, 20 gennaio 2017) - Oggi, venerdì 20 gennaio 2017, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Striscia la notizia: il Tg satirico torna in scena sull'ammiraglia Mediaset sotto la guida di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. In attesa di scoprire di che cosa ci si occuperà stasera, diamo uno sguardo a quello che è successo ieri. Esilarante come al solito il Vespone in the Road, con l’inviato che intervista alcuni politici: Ravetto (Forza Italia), Fico (M5S), Esposito (PD), Centinaio (Lega Nord), con ogni parlamentare non mancano le "battute pungenti" che sembrano essere apprezzate dagli intervistati. Con la rubrica Pasticcini dal Web gli spettatori possono godersi alcuni video divertente provenienti dal web. Striscia il cartellone di Militello porta invece lo spettatore all’interno degli errori più belli evidenziati dagli spettatori, si va da alcuni cartelli stradali abbastanza ironici, a insegne che non fanno altro che far sorridere, abbastanza "gustosi" gli errori ortografici rintracciati dalla produzione in giro per l’Italia, errori che mettono in evidenza, con ironia, come l’italiano, a volte, sia una lingua sconosciuta. Laudadio torna sulle problematiche sanitarie legate al recepimento di una legge nazionale, che dovrebbe servire per sveltire la diagnostica richiesta dai pazienti italiani. La norma non è però applicata in quasi nessuna regione italiana, l’inviato cerca così di conoscere la situazione e si reca per chiarire i dubbi dal ministro Lorenzin. Volo oltremanica invece per Morelli, che si reca a Londra per smascherare l’ennesima truffa sul web, l’inviato si reca nella capitale inglese per incontrare il truffatore che voleva abbindolare una ragazza, a cui era stata offerta un "eredità" da ben 15 milioni. Come di solito accade Morelli si getta all’inseguimento del lestofante, riuscendo anche questa volta a smascherarlo e a vincere la tappa del "Raggiro World Championship". Valerio Staffelli consegna il tapiro d’oro a Marracash e Guè Pequeno per la "querelle" nata con Fedez, l’intervento sicuramente non farà altro che amplificare la polemica tra alcune dei rapper più famosi d’Italia. Spettaguless invece analizza alcune dei momenti più brutti della televisione dell’ultima settimana, si parte da Vespa che è "tormentato" dalla d’Urso, per passare ad alcune performance di Anna Falchi, e finire con il famoso cuoco Bastianich che da "lezioni di galanteria" durante il programma televisivo MasterChef. Luca Abete si reca invece a Napoli per incontrare un "dissequestratore di auto".

