Stasera in tv/ Oggi, programmi Mediaset: Il Bello delle Donne-Alcuni anni dopo su Canale 5, Quarto Grado su Rete 4 (venerdì 20 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 20 GENNAIO 2017 - Prima serata molto ricca quella in programma sulle reti mediaset per venerdì 20 gennaio. Su Canale 5 andrà in onda il secondo eppisodio della fiction Il Bello delle Donne-Alcuni anni dopo, mentre in seconda serata Luca Telese condurrà il programma di approfondimento Matrix. Su Italia 1 invece ci sarà spazio per ben due pellicole d'azione: alle ore 21 ci sarà il terzo capitolo della saga I Mercenari, mentre alle 24 toccherà a Universal Soldier: Regeneration.

Su Rete 4 la prima serata prevede l'appuntamento con i casi giudiziari da risolvere di Quarto Grado, mentre in seconda serata le peripezie del gruppo tutto al femminile di Donnavventura. Sul canale La 5 ci sarà il film per tutta la famiglia Ballare per un Sogno, con protagonisti gli attori Mary Elizabeth Winstead, Riley Smith, Tessa Thompson, John Reardon. Sul canale dedicato ai giovani Italia 2 invece sarà la volta di Molto Incinta, una commedia americana tutta da ridere grazie ai due protagonisti interpretati da Katherine Heigl e Seth Rogen alle prese con una gravidanza improvvista e dai risvolti molto spassosi.

Sul canale dedicato agli approfondimenti Mediaset Extra risate a tutto spiano con Zelig Event, edizione del cabaret più famoso della televisione italiana che raccoglie tutti i migliori momenti della trasmissione che proprio quest'anno compie il suo ventesimo compleanno. Iris proporrà invece il duro Bruce Willis impegnato contro un'ostica gang criminale nelle avventure infernali di Die Hard:Trappola di Cristallo. Il canale dedicato al crimine Top Crime manderà invece in onda il tredicesimo episodio della seconda stagione della fiction a tinte noir Person of Interest. Divertimento per grandi e piccini su Boing, dove tornano i ragazzi di The Next Step, serie che segue le vite di un gruppo di ballerini impegnati in duri allenamenti in vista del concorso regionale di danza.