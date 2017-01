Stasera in tv/ Oggi, programmi Rai: Music Quiz su Rai1, Captain America: The Winter Soldier su Rai 2, Pazze di me su Rai 3 (venerdì 20 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 20 GENNAIO 2017 - Sarà una programmazione dalle mille sfaccettature quella proposta sui principali canali della Rai per la serata di venerdì 20 gennaio. Varietà, film di spessore, serie televisive e programmi d'approfondimento giornalistico: sarà vasta, insomma, la scelta per i telespettatori che si affideranno alla storica emittente italiana. In termini di ascolti, a giocarsi il ruolo di "leader" della serata troviamo da un lato Music Quiz, game show di Rai 1, e dall'altro l'appassionante Captain America: The Winter Soldier, film in programma su Rai 2.

Al termine di Music Quiz, spazio prima al Tg 1 60 secondi e poi all'approfondimento giornalistico di Tv 7, storico rotocalco Rai (in programma dal gennaio 1963) incentrato su inchieste e notizie di politica, cronaca, cultura, spettacolo e sport. Spostando le nostre attenzioni su Rai 2, ecco il film Captain America: The Winter Soldier, consigliato agli amanti dei fumetti sui supereroi. Uscita nel 2014, l'opera dei registi Joe e Anthony Russo vede protagonisti Chris Evans e Scarlett Johansson, nei panni rispettivamente di Steve Rogers/Captain America e Natasha Romanoff/Vedova Nera.

Il film racconta le vicende a due anni dalla battaglia di New York: Rogers vive la sua vita a Washington ma, dopo l'attacco ai danni di un collega dello S.H.I.E.L.D., è impegnato con la Romanoff per mettere freno ad una cospirazione all'insegna di killer duri a morire. Dopo il film, anche sul secondo canale spazio all'approfondimento giornalistico di Tg 2 – Punto di vista, mentre poco dopo mezzanotte è il momento di Stracult, programma incentrato sulle ultime novità in fatto di cinema e spettacolo. Condotto da Marco Giusti e Andrea Delogu, Stracult dà spazio soprattutto al cinema italiano, con un occhio all'ironia e alle chicche nascoste. Film anche su Rai 3: alle 21.15 ecco "Pazze di me", opera uscita nel 2013 e diretta da Fausto Brizzi. Protagonisti Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, che hanno raggiunto la notorietà con il duo "I soliti idioti". Il film è incentrato sulle vicende di Andrea Morelli (interpretato da Mandelli), unico maschio in una famiglia tutta al femminile. il protagonista incontra finalmente la donna della sua vita e, per evitare le invadenti parenti, decide di spacciarsi per orfano. Ma il suo bluff non durerà molto. Dopo il film, spazio a Sanremo Story, programma che ripercorre tutte le passate edizioni del celeberrimo festival della musica italiana. Prima serata interessante anche negli altri canali Rai: su Rai 4, ecco tre puntate della famosa Serie Tv Criminal Minds; dall'episodio 24 a 26, l'unità di analisi comportamentale deve fare i conti con un gruppo terroristico, ma anche con criminali che lavorano in solitaria. Su Rai 5 spazio alla cultura, prima con il quinto episodio de "La vera natura di Caravaggio", incentrato sul celeberrimo artista italiano, poi con il secondo episodio de "I secoli bui di un'epoca di luce", in cui si osservano i lati positivi (e soprattutto artistici) dei barbari. Film da non perdere su Rai Movie: parliamo di "Una ragazza a Las Vegas", opera di Stephen Frears, incentrata sulle vicende di Beth, spogliarellista di lap dance che si sposta a Las Vegas per fare la cameriera. Protagonista del film è Rebecca Hall, con lei attori di primo piano come Bruce Willis, Catherine Zeta-Jone e Vince Vaughn. Chiudiamo questa carrellata con Rai Premium, che propone la serie "Che Dio ci aiuti": protagonista Elena Sofia Ricci, che indossa i panni di Suor Angela, ex carcerata che è riuscita a cambiare completamente vita.