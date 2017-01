Stasera in tv/ Oggi, programmi Sky: 'The Strain' su Fox 'Dance Dance Dance' su Sky Uno (venerdì 20 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 20 GENNAIO 2017 - La programmazione dei canali Sky della prima serata di venerdì 20 gennaio vede la presenza di molte fiction in 1° visione, reality show e film del genere commedia, fantastico e drammatico. Il programma più seguito potrebbe essere il film in onda su Sky Cinema 1, "Nemiche per la pelle". Su Fox, canale 112 dalle ore 21.00 va in onda un episodio della terza stagione della serie "The Strain", intitolato "La caduta". Un serial che mischia fantascienza ed horror, descrivendo la guerra che i vampiri, dopo aver invaso il pianeta Terra, hanno intrapreso contro gli "umani" che sono guidati da Ephraim Goodwater, un epidemiologo, interpretato da Corey Stoll.

La fiction è basata sui libri di una trilogia intitolata "Nocturna", ed è stata adattata per la televisione da Chuck Hogan, con la collaborazione di Guillermo Del Toro. Anche su Fox Crime, canale 116, con inizio alle ore 21,05 è protagonista la fiction con "Private Eyes" una 1° visione arrivata al nono episodio della prima stagione, intitolato "Il mago". Il protagonista della fiction è Jason Priestley che veste i panni di un ex giocatore professionista di hockey su ghiaccio che diviene investigatore privato. In questo episodio, Matt ed Angie devono sciogliere un mistero che riguarda un mago. Quest’ultimo infatti, con un trucco, si è volatilizzato, mentre si trovava in una centrale della Polizia. Su Sky Atlantic, canale 110, ore 21.15 la fiction ambientata in Irlanda del Nord intitolata "The Fall – Caccia al serial killer", che ha per protagonista una detective, Stella Gibson, ed un serial killer, Paul Spector.

Su Fox Life, canale 114, alle 21.05 una nuova puntata del reality show "Dance, Dance, Dance", nel quale si confrontano sei coppie formate da personaggi famosi, impegnati nel ballo. Per loro si tratta di interpretare delle coreografie di film musicali e naturalmente di sottoporsi al giudizio di una giuria. Su Sky Uno, canale 108, alle ore 21.15 il terzo episodio della nuova serie televisiva "Le avventure di Hooten & The Lady". Interpretata da Michael Landes e Ophelia Lovibond, la serie descrive le avventure di un esploratore coraggioso e di una lady inglese che come lui è appassionata di storia antica. In questo episodio i due sono interessati a ritrovare la tomba di Alessandro magno e per far questo partono alla volta dell’Egitto. L’impresa si complica quando Hooten ruba un medaglione di grande valore. Su Sky Cinema 1, canale 301, con inizio alle 21.15 il film commedia "Nemiche per la pelle", interpretato da Claudia Gerini, Margherita Buy, Stefano Santospago, Lucia Ragni e Giampaolo Morelli, e diretto da Luca Lucini.

Il film narra la vicenda di due donne, Lucia e Fabiola, completamente diverse tra loro in tutto, che sono state mogli di Paolo, il quale scompare lasciando un bambino, Paolino, sconosciuto ad entrambe le donne, che per occuparsi del piccolo impareranno a coesistere nonostante le grandi differenze. Su Sky Cinema Hits, canale 304, alle 21.15 il film di genere "fantastico", intitolato "Into the woods". Diretto da Rob Marshall, ed interpretato da Meryl Streep, Christine Baranski, Tracey Ullman, Johnny Deep e James Corden. Ambientato in un piccolo villaggio situato in un regno lontano, il film narra le vicende di vari personaggi, Cenerentola, Jack e Baker, che vogliono cambiare la monotonia della loro vita di tutti i giorni e saranno esauditi da una strega che con la magia cambia i loro destini. Su Sky Cinema Family, canale 306, in programmazione dalle 21.00 un film commedia dal titolo "Giotto l’amico dei pinguini", ambientato in una località australiana, Middle Island, dove si trova una colonia di pinguini "minori". Basato sui una storia vera, vede la presenza di Giotto, cane di razza maremmana, che diventa protettore dei pinguini, a rischio estinzione. Con Terry Camilleri, Alan Tudyk, Deborah Mailman, Frank Woodley e Tegan Higginbotham.

Alle 21.00 Sky Cinema Passion, canale 308, presenta il film drammatico "Difesa ad oltranza", un dramma giudiziario diretto da Bruce Beresford ed interpretato da Sharon Stone e Rob Morrow. La vicenda è quella di una detenuta che si trova nel braccio della morte a causa di un crimine del quale è stata ritenuta colpevole, e di un procuratore che guardando attentamente gli atti processuali scopre che nel dibattito in aula ci sono state delle anomalie. Su Sky Cinema Max, canale 312, va in onda alle 21.00 il film di azione intitolato "A testa alta", la vicenda di un soldato americano appartenente alle Forze Speciali che torna a casa dopo il servizio militare e scopre che il suo quartiere è infestato dai banditi. Dopo essere diventato sceriffo e grazie all’aiuto di un amico, riesce a sconfiggere i banditi. Diretto da Kevin Bray, ed interpretato da John Beasley, Ashley Scott, Barbara Tarbuck, Kristen Wilson e Khleo Thomas.

© Riproduzione Riservata.