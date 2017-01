THE FALL 3 / Anticipazioni puntata 20 gennaio 2017: Spector ricorda tutto! Stella verrà indagata? (finale di stagione)

THE FALL 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 20 gennaio 2017, andrà in onda gli ultimi due episodi di The Fall 3, in prima TV assoluta. Saranno il quinto e il sesto, dal titolo "Wounds of Deadly Hate" e "Their Solitary Way". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Stella (Gillian Anderson) continua a fare degli incubi incui immagina Spector (Jamie Dornan) annegarla nell'acqua, mentre il detenuto viene sottoposto ad una tac di routine. La task force inizia a fare delle riceche sulla vittima più recente, alla ricerca di un collegamento con Spector. Intanto, la Ferrington (Niamh McGrady) inizia ad insospettirsi del legame fra Stella e Spector, notando una forte ossessione da parte della prima. Insinua anche che abbia voluto sedurre il detenuto al solo scopo di farlo confessare. Più tardi, i notiziari diffondono la notizia del salvataggio di Sally Ann (Bronagh Waugh) e dei due figli, grazie all'intervento tempestivo di due passanti. Stella inizia a sentirsi in colpa, perché crede che la donna abbia reagito in modo così forte a causa delle loro pressioni. Spector viene invece informato riguardo alle prove che i suoi difensori potrebbero facilmente distruggere in processo, soprattutto la testimonianza di Katie (Aisling Franciosi). L'unico problema è rappresentato dalla confessione che ha fatto a Stella in una delle loro telefonate. Non appena gli viene fatta ascoltare la registrazione, Spector solleva dei dubbi sul fatto che la voce che si sente sia effettivamente la sua. Esiste tuttavia anche il video che ha girato a Rose (Valene Kane) e che riprende anche se stesso. Ascoltando le sue stesse parole, il killer entra in crisi ed inizia a schiaffeggiarsi, tanto che Kiera (Aisling Bea) è costretta ad intervenire. Prima di essere trasferito, Spector ottiene di poter vedere i figli, che si trovano ricoverati nel suo stesso ospedale. Stella raggiunge l'istituto psichiatrico in cui verrà preso in custodia Spector e lo osserva mentre getta via una frase augurale gli ha dato Kiera poco prima. Stella mostra inoltre i diari di Spector allo psichiatra che eseguirà le perizie legali, sottolineando come il denuto abbia una personalità schizofrenia, sia un feticista ed un necrofilo. Lo specialista ipotizza che possa aver subito degli ambusi negli anni dell'infanzia, ma Stella crede che bisogna solo considerarlo come predatore sessuale e che sia una minaccia per gli altri. Il dottor Larson (Krister Henriksson) vuole tuttavia arrivare prima alle origini del suo desiderio di fare del male agli altri, ma assicura che non sottovaluterà la pericolosità di Spector. Dopo aver fatto arrestare Katie in modo che si presenti in tribunale, Stella raccoglie una nuova dichiarazione di Rosie, che le rivela tutto quello che è accaduto nelle ore in cui si è trovata a stretto contatto con Spector. Le rivela anche che in realtà il killer non l'ha strangolata una sola volta come le ha detto in precedenza e di essere convinta che l'abbia rianimata in seguito ad uno svenimento. Ammette anche che entrambi usavano molto l'alcool, ma mai alcuna droga. Dopo averla ascoltata a lungo, Stella confessa di temere che Spector l'abbia cercata a causa di un proprio errore, ovvero quando ha usato l'identità che le aveva rivelato la donna.

THE FALL 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 20 GENNAIO 2016, EPISODIO 5 "WOUNDS OF DEADLY HATE" - Il Dottor Larson inizia a nutrire dei forti dubbi circa la possibilità di sfruttare il diario di Spector. Conclude tuttavia che lo Strangolatore di Belfast sta in realtà fingendo la perdita di memoria. Il terapeuta decide quindi di indagare in modo approfondito sulla vita che conduceva prima dei sei anni di blackout. Intanto, Healy cerca qualsiasi prova che possa dimostrare il rapporto che c'è fra Stella e Burns, in modo da poter screditare la prima ed annullare il suo coinvolgimento nell'operazione di cattura di Spector. E' convinta infatti che portare a processo il caso di Spector sia troppo rischioso e che non potrà mai affrontare il dibattimento in aula. EPISODIO 6 "THEIR SOLITARY WAY" - A Londra Anderson individua Alvarez ed ottiene delle possibili prove che potrebbero aiutarlo ad incastrare Spector per un omicidio precedente. All'epoca era conosciuto come Peter Baldwin, lo stesso nome fornito a Rose. Spector di contro inizia non solo a ricordare alcuni frammenti dei suoi omicidi, ma intuisce anche quale sarà la prossima mossa della task force.

