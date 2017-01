THE STRAIN 3 / Anticipazioni puntata 20 gennaio 2017: il Padrone ha scelto il suo ospite. Sarà Palmer! (finale di stagione)

THE STRAIN 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 20 gennaio 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di The Strain 3, in prima Tv assoluta. Sarà il decimo, dal titolo "La caduta". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: i militari iniziano ad organizzare il trasferimento delle truppe in una zona sicura, ma la Feraldo (Samantha Mathis) decide di rimanere sul posto. Intanto, Palmer (Jonathan Hyde) si presenta in una delle sedi della sua società e scopre che Desai (Cas Anvar) ha tentato di prendere il suo posto, con la scusa che l'imprenditore fosse molto malato. Nel passato, il giovane Palmer rivede il padre dopo diversi anni, in seguito alla morte della madre. Il genitore afferma di non aver mai ricevuto le sue numerose lettere a causa dell'inettitudine del personale, ma Palmer lo sorprende chiedendogli di poter entrare a far parte della società di famiglia. Il padre tuttavia crede che non sia fisicamente in grado di adempiere un compito così gravoso e gli offre piuttosto 10 mila euro perché scompaia dalla sua vita. Nel presente, Angel (Joaquín Cosio) e Gus (Miguel Gomez) si trovano in viaggio in direzione Messico, dove intendono iniziare una nuova vita, ma vengono fermati dalla Polizia. Fet (Kevin Durand) invece fa l'ultimo tentativo per convincere Dutch (Ruta Gedmintas) a stare dalla sua parte, ma la ragazza rifiuta perché intende proseguire l'esperimento con Eph (Corey Stoll). Setrakian (David Bradley) invece inizia a temere che Quinlan (Rupert Penry-Jones) abbia avuto delle difficoltà durante l'incontro con gli Antichi, dato che non ha ancora fatto ritorno. Il Professore ha inoltre trovato un passo nel Libro che parla di un evento infausto che preannuncia l'arrivo dell'Apocalisse. Molti anni dopo, Palmer rivede di nuovo il padre, che si trova ricoverato in una casa di cura. Dato che le parti si sono invertite ed è Palmer ora il più ricco, decide di dargli un assegno di 10 mila dollari, ma O'Neill (Don Stark) lo straccia di fronte ai suoi occhi. Il magnate gli annuncia anche di aver preso possesso della sua azienda e che intende distruggerla, attribuendole il nome Stoneheart. Nel presente, Palmer visiona il misterioso carico, scoprendo che si tratta di un'arma nucleare russa acquistata da Eichorst (Richard Sammel) al mercato nero. L'altro ordigno è quello che lo Strigoi ha usato nella zona est della città. Individuato il carico, Palmer ha un piccolo confronto con Desai, che colpisce in pieno volto. Quella sera, Angel e Gus si uniscono alla Feraldo e ad un altro ufficiale, ma vengono duramente attaccati dagli Strigoi. La Feraldo viene infettata ed Angel decide di sacrificarsi per permettere ad Angel di riusccire a sopravvivere. Nel frattempo, Fet affronta Eph sia a parole che a pugni, perchè lo ritiene responsabile della diffusione del virus in città. Quinlan appare subito dopo e rivela che gli Antichi sono morti, con grande sorpresa di Setrakian. Palmer invece prepara una trappola per uccidere Eichorst, ma dato che lo Strigoi sopravvive, il magnate corre da Setrakian per avvisarlo prima che il Padrone scopra che cos'ha fatto.

THE STRAIN 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 20 GENNAIO 2017, EPISODIO 10 "LA CADUTA" - La battaglia finale ha inizio: Eph e Dutch devono tuttavia lottare contro il tempo per portare a termine il dispositivo che potrà fermare il Padrone. I due dovranno fare in modo di mettere a punto il piano prima che la città venga rasa al suolo dalla lotta fra gli Strigoi e gli ultimi sopravvissuti. Come gli è stato preannunciato in precedenza da Eichorst, Palmer viene scelto come prossimo corpo ospite dal Padrone. Quest'ultimo infine si rivela, dando il via ad un gioco senza fine in cui solo uno di loro potrà dichiararsi vincitore. Setrakian, Fet, Dutch ed Eph dovranno prima risolvere i conflitti interni del loro gruppo prima di sconfiggere il cello Strigoi. Un ultimo disperato tentativo che non potrà mai realizzarsi finché il medico ed il derattizzatore non avranno messo fine alle loro tensioni interne.

