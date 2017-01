TOP GEAR ITALIA/ Anticipazioni puntata 20 gennaio 2017: Guido Meda alla guida di una Porsche 911 GT3 RS

TOP GEAR ITALIA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 GENNAIO 2017: CLAUDIO BISIO SUPER OSPITE - Continuano sul piccolo schermo di Cielo gli appuntamenti in chiaro con Top Gear Italia, il format in grado di tradurre il mondo dei motori e delle automobili in vero e proprio intrattenimento. A partire dalle 21.15 verrà trasmesso il quarto episodio della prima edizione, che vedrà nuovamente in scena i tre host della versione nostrana, il guru della ristorazione e appassionato di quattro ruote Joe Bastianich, il vicedirettore di Sky Sport Guido Meda, e il pilota Davide Valsecchi. Insieme a loro ci sarà Stig, il mitico pilota dall’identità sconosciuta che non manca mai in Top Gear: le anticipazioni rivelano che Meda, Bastianich e Valsecchi avranno la possibilità di costruire la loro personalissima versione di ‘papamobile’, e proprio per questo andranno in scena la Renaul Espace, la Renaut Twingo e la il Tata Pick Up. Davide Valsecchi si troverà alla guida della Mostro Zagato, ma il pubblico di Cielo potrà assistere anche alla gara tra Stig - alla guida di una Lamborghini Huracan - e Guido Meda, al volante invece di una Porsche 911 GT3 RS. L’ospite d’eccezione del quarto appuntamento con Top Gear Italia, invece, sarà Claudio Bisio.

