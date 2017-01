TRAPPOLA DI CRISTALLO/ Su Iris il film con Bruce Willis e Alan Rickman

TRAPPOLA DI CRISTALLO, IL PRIMO FILM DELLA SAGA DIE HARD SU IRIS: IL CAST (oggi, 20 gennaio 2017) - Questa sera su Iris un classico dei film d’azione: Trappola di cristallo del 1988 diretto da John McTiernan (Predator, Die Hard: duri a morire, Caccia a Ottobre Rosso) ed interpretato da Bruce Willis, che ha recitato anche nei sequel e si è poi fatto apprezzare in pellicole come Il quinto elemento, Pulp fiction e Il sesto senso), Alan Rickman , interpreta il cattivo per antonomasia, il compianto attore lo ricordiamo anche come Severus Piton nella saga di Harry Potte, Bonnie Bedelia, invece interpreta la moglie di McClane, (Presunto innocente, Cose preziose, Non si uccidono così anche i cavalli?).

TRAPPOLA DI CRISTALLO, IL PRIMO FILM DELLA SAGA DIE HARD SU IRIS: LA TRAMA (oggi, 20 gennaio 2017) - John McClane (Bruce Willis) è un poliziotto di New York. Arriva a Los Angeles per passare il Natale con moglie (Bonnie Bedelia) e figli. John e la moglie si trovano all'interno del grattacielo Nakatomi, dove lei lavora, ad una festa aziendale, quando l'edificio viene attaccato da un gruppo di terroristi tedeschi. L'obiettivo dei criminali capitanati da Hans Gruber (Alan Rickman) è quello di far liberare dei loro compagni in prigione, ma anche arrivare al caveau del grattacielo che contiene oltre 600 milioni di dollari. Durante l'assalto tutti i presenti alla festa vengono fatti ostaggio, ma John riesce fortunosamente a fuggire, e si rifugia nei piani liberi dell'edificio e chiama la polizia. Nel frattempo John deve vedersela con alcuni terroristi, che hanno scoperto la sua presenza, ma riesce ad eliminarli prima che dicano ad Hans di chi si tratti. Il grattacielo viene circondato dalle forze dell'ordine, che parlamentano con i terroristi per ottenere il rilascio degli ostaggi. Un giornalista presente sul posto svela involontariamente ai terroristi l'identità del loro nemico all'interno del palazzo, cioè John, e che loro hanno in ostaggio sua moglie. La situazione di John e della moglie sembra disperata, ma il peggio deve ancora venire. Il tetto del grattacielo è infatti minato, e i terroristi, dopo essere penetrati nel caveau e avere preso i soldi, minacciano di farlo esplodere.

