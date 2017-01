TRONO CLASSICO / Uomini e Donne anticipazioni registrazione: Mario Serpa di nuovo in studio, Sonia Lorenzini affila le unghie? (oggi, 20 gennaio 2017)

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: MARIO SERPA NEL RUOLO DI OPINIONISTA - Gli Studi Elios di Uomini e Donne hanno piacevolmente riaccolto i tre tronisti della seconda stagione del trono classico di Uomini e Donne. Ecco perché, pronti come non mai, sono scesi nuovamente in pista Sonia Lorenzini, Luca Onestini e Manuel Vallicella. I tre nuovi protagonisti stanno portando a casa tanti punti simpatia che sembrano non fare rimpiangere il quartetto della prima parte formato da Clarissa Marchese, Claudio D’Angelo, Riccardo Gismondi e Claudio Sona, il primo tronista gay della storia del programma uscito fuori con il suo amatissimo Mario Serpa. L’ex commesso romano infatti, è stato in grado di catturare il cuore del suo amato fin dalle prime timidissime battute in trasmissione. Le ultimissime anticipazioni del trono classico però, giungono puntuali dal Vicolo Delle News che in anteprima rivela la presenza di Mario Serpa anche in questa nuova registrazione. Il giovane calciatore infatti, commenterà esattamente come nella scorsa puntata, le nuove dinamiche televisive di Sonia Lorenzini, sua acerrima nemica nonché amica del rivale Francesco Zecchini. A quanto pare, Mario è diventato una presenza fissa del trono classico e quindi, Maria De Filippi ha accolto il valido consiglio di Tina Cipollari che le suggeriva di arruolarlo definitivamente per la seconda parte del trono: Sonia sta affilando le unghie?

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: OGGI I TRE TRONISTI TORNANO IN STUDIO - Oggi pomeriggio gli Studi Elios di Uomini e Donne verranno nuovamente affollati da ragazzi e ragazze pronti per registrare le nuovissime dinamiche del trono classico di Uomini e Donne con protagonisti Luca Onestini, Manuel Vallicella e Sonia Lorenzini, tornati in pista dopo le prime dinamiche evidenziate già in televisione da alcune puntate. Per quanto riguarda la tronista 27enne, alla sua corte ha fatto il suo esordio Alessandro Calabrese, l'ex gieffino che sembra non convincerla affatto. Oltre a Calabrese, è arrivato in studio un altro romano: Luca Rufini. L'ex cavaliere over però, a differenza di Alessandro C., non ha avuto ancora modo di farsi vedere nell'altro trono ma, secondo le anticipazioni sappiamo che Sonia l'ha eliminato dopo aver confessato di non provare alcun tipo di attrazione nei suoi confronti. Cosa succederà a breve? Proseguirà la rivalità tra Luca Onestini e Manuel Vallicella? Entrambi hanno avuto modo di uscire con le stesse ragazze e, questo tipo di atteggiamento ha indispettito molto Manuel, impaurito che il rivale possa "scippargli" la scena. Nel corso dell’ultima puntata mandata in onda, alcune corteggiatrici, tra cui Carmen, hanno avuto modo di scegliere chi corteggiare tra i due e, nonostante l’insicurezza di Manuel, la bella ragazza ha deciso di provare a conquistare il suo cuore: ci riuscirà? Staremo a vedere cosa succederà nel corso della nuova registrazione iniziata un paio di ore fa.

© Riproduzione Riservata.