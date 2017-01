UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Franco corre da Giancarlo con il video, è il momento della verità? (Oggi, puntata 20 gennaio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 20 GENNAIO: FRANCO E GIANCARLO ALLA RESA DEI CONTI - Sarà un finale di settimana con il botto quello che potranno seguire i telespettatori di Un posto al sole questa sera su Rai 3. Il video che Niko e Susanna hanno visionato riaprirà infatti le speranze di Franco e della famiglia Boschi - Cammarota al completo. Non ci saranno più dubbi riguardo la tesi di Nunzio che fin dall'inizio aveva dichiarato di essere stato obbligato da Gianni a compiere la rapina nella casa di Petrone. Perché altrimenti Gianni gli avrebbe puntato contro la pistola? Con questo importante documento tra le mani, ancora una volta grazie al sempre più protagonista Niko, Franco deciderà di compiere un passo che potrebbe rivelarsi decisivo. Si recherà da Giancarlo, l'unica persona che potrebbe scagionare Nunzio una volta per tutte, ammettendo di ricordare quanto avvenuto durante la rapina. Il momento della verità potrebbe essere molto vicino: Petrone confesserà di ricordare tutto? Le pressioni di Alberto nei confronti di Nadia continueranno ad essere costanti, rischiando di causare nuovi problemi al rapporto della badante ucraina con Renato. Palladini, infatti, non si farà scrupoli e si presenterà a casa Poggi per chiedere all'amante di vedersi di nuovo. Nadia riuscirà ad allontanarlo una volta per tutte? Patrizio si sfogherà con Niko, raccontandogli i suoi ultimi dubbi riguardanti un fisico non troppo statuario. Seguendo il consiglio dell'amico, il figlio di Ornella deciderò di iscriversi in palestra, durerà a lungo?

© Riproduzione Riservata.