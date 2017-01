UNA RAGAZZA A LAS VEGAS / Rebecca Hall e Joshua Jackson insieme nel film in prima serata su Rai Movie (oggi, 20 gennaio 2017)

UNA RAGAZZA A LAS VEGAS LA PARABOLA DI BETH NEL MONDO DELLE SCOMMESSE, IL CAST (oggi, 20 gennaio 2017) - Una ragazza a Las Vegas va in onda oggi, 20 gennaio 2017 su Rai Movie. La commedia dal titolo originale, Lay The Favorite è uscita nel 2012 grazie ad una coproduzione anglo – americana ed è diretta da Stephen Frears. Il film è l’adattamento cinematografico del romanzo autobiografico di Beth Raymer. A dare il volto alla protagonista, Beth, è la bellissima attrrice Rebecca Hall, già nota al pubblico per The Prestige e per Vicky Cristina Barcelona, accanto a lei recitano altri attori molto noti e apprezzati: il volto di Die Hard, Bruce Willis, che interpreta il mentore e datore di lavoro della protagonista, Catherine Zeta Jones sua moglie nel film, Joshua Jackson (la star di telefilm di successo come Dawson’s Creek, Fringe e il più recente, The Affari) e per finire Vince Vaughn, che è passato da commedie comiche a serie tv drammatiche come True Detective.

UNA RAGAZZA A LAS VEGAS LA PARABOLA DI BETH NEL MONDO DELLE SCOMMESSE, LA TRAMA (oggi, 20 gennaio 2017) - Il film vede come protagonista una giovane donna di nome Beth (Rebecca Hall) di professione spogliarellista di lap dance che vive in una cittadina sperduta e molto piccola della Florida, Beth stanca della propria monotona vita decide di dare una svolta radicale alla propria esistenza decidendo di trasferirsi nella bellissima città di Las Vegas. Beth non ha grandi prospettive o ambizioni nella vita, ma quanto meno vorrebbe cercare di tirare avanti a Las Vegas trovando un lavoro come cameriera. Il destino però le riserva una bella sorpresa, infatti sulla sua strada le pone un uomo di nome Dink Heimowitz (Bruce Willis), che è un esperto e scaltro giocatore d’azzardo sposato con una donna di nome Tulip (Catherine Zeta-Jones), bellissima e sexy showgirl che però ora si è ritirata dalle scene. Dink ha quindi bisogno di una donna che gli faccia da accompagnatrice così vede proprio in Beth la sua possibile assistente. L’uomo sta mettendo in piedi il più grosso ed epocale modo per sbancare i vari casinò di Las Vegas, con lui stanno collaborando un gruppo di propri amici, tutti sulla cinquantina, che sono molto abili con la matematica e le sue regole. Man mano che i giorni passano, Beth trascorre sempre più tempo con Dink, dal quale inizia ad apprendere tutti i trucchi del mestiere. La ragazza è molto affascinata da Dink e dai suoi modi di fare galanti ma allo stesso tempo decisivi. Beth sembra essersi innamorata di lui, ma Dink non intende lasciare sua moglie, così la ragazza ben presto fa la conoscenza di un giornalista, un certo Jeremy (Joshua Jackson) e decide di seguirlo trasferendosi nella splendida città di New York nonostante il suo mentore Dink le consigli di non farlo. È proprio a New York che Beth incontra un uomo di nome Rosie (Vince Vaughn), bookmaker che inizia a coinvolgere la ragazza in quello che è il suo mondo, un giro molto pericoloso di scommesse illegali.

© Riproduzione Riservata.