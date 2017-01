UNA VITA / Anticipazioni puntata 23 gennaio: Fabiana riporta alla mente di Teresa dolori ricordi, ma qual è il suo legame con Cayetana?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 23 GENNAIO: TERESA RICORDA FABIANA MA... - Quella odierna è stata l'ultima puntata settimanale di Una vita che domani non andrà in onda per lasciare spazio ad Amici di Maria De Filippi. Dovremo dunque attendere il prossimo lunedì 23 gennaio per seguire le vicende di Teresa, più che mai coinvolta dalle recenti dichiarazioni fatti da Mauro. I ricordi continueranno a farsi sempre più chiari nella mente della mestra che, dopo essersi trovata di fronte a Cayetana, si è resa conto che proprio lei era la bambina con la quale trascorreva il suo tempo molti anni prima. Ma sarà l'incontro con Fabiana a crearle nuovi tristi pensieri: anche la domestica aveva a che fare con la sua piccola amica? Perché Cayetana e la domestica erano tante legate? La risposta a questi quesiti potrebbe l'incredibile punto di svolta della seconda stagione della telenovela spagnola, più che mai entrata nel cuore degli italiani. Teresa questa volta, infatti, non sembrerà disposta a a lasciare perdere...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 23 GENNAIO: RAMON INTERROGA TRINI - La nuova settimana di programmazione di Una vita ripartirà dai sospetti di Ramon riguardo le possibili indagini di Trini. Fabiana è stata scoperta mentre frugava tra i cassetti di casa Palacios, ma quali saranno davvero le ragioni di questo gesto? Per capire cosa nasconda la sua ex moglie, Ramon deciderà di parlare con lei a viso aperto chiedendole cosa le passerà per la mente. Il padre di Maria Luisa infatti penserà che Trini gli stia nascondendo qualcosa ma le sue domande resteranno prive di una risposta concreta: convinta che l'uomo non le crederebbe, finendo per dare nuovamente adito alle bugie di Lourdes, Trini deciderà di nascondere quanto da lei scoperto. Si limiterà tuttavia a mettere in guardia l'amato facendogli capire che Lourdes non è sincera come vuole far credere. Dietro l'agnellino si nasconde un vero lupo, ma Ramon se ne renderà conto prima o poi? O continuerà a pendere dalle labbra della moglie?

© Riproduzione Riservata.