UNA VITA / Anticipazioni puntate italiane e spagnole: Maria Luisa e Victor innamorati e felici

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LA SCONCERTANTE SCOPERTA DI TANO! - Le puntate spagnole di Una vita segneranno purtroppo anche l'addio del giovane Tano, che accetterà di partire per Londra per intraprendere i suoi studi. Sarà Teresa a rivelare a Celia e Felipe che il loro figlio adottivo avrà un'intelligenza superiore alla media e che, nella scuola adatta, potrà avere un radioso futuro di fronte a lui. Dopo qualche resistenza il simpatico Tano lascerà dunque la Spagna, non prima però di essersi trovato di fronte ad una scena quasi ridicola. Maria Luisa e Victor, dopo essersi riappacificati e avere intrapreso un fidanzamento ufficiale, decideranno di trascorrere i loro primi momenti di passione. Ma sarà proprio Tano a vederli uscire, con fare a dir poco sospetto, dalla stanza nella quale si erano rintanati per esprimere fino in fondo il loro amore. Riporterà tale notizia a Celia o diventerà loro complice? La relazione tra i due ragazzi resterà una costante delle puntate spagnole e i due fidanzati affronteranno insieme nuovi momenti di difficoltà.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 20 GENNAIO: IL RITORNO DELLA REGINA - Quella odierna sarà l'ultima puntata settimanale di Una vita, la telenovela spagnola in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Ricordiamo, infatti, che il sabato le vicende di Acacias 38 non vanno in onda per lasciare spazio ad Amici di Maria De Filippi. L'appuntamento di oggi sarà ampiamente dedicato alla grande attesa per il ritorno della regina nel quartiere: molto presto, infatti, la regnate giungerà dall'amica Cayetana e sarà necessario che tutto sia perfetto per ben figurare. Tutti i domestici saranno in grande fermento anche se qualcuno cercherà di approfittare della situazione per tirarsi indietro: si tratterà di Servante che chiederà aiuto ai soldati per fare meno fatica possibile. Susana però noterà questo suo strano comportamento e lo metterà in guardia! Lourdes porterà avanti il suo piano per separare Maria Luisa da Victor e metterà le cose in chiaro proprio con quest'ultimo.

