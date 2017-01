UNA VITA/ Replica e riassunto puntata 19 gennaio 2017: come vederla in video streaming sul web grazie a Video Mediaset

UNA VITA, REPLICA E RIASSUNTO PUNTATA 19 GENNAIO 2017: LOURDES CAPISCE COSA STA FACENDO FABIANA - Nel corso degli ultimi episodi di Una vita abbiamo visto Trini iniziare a sospettare di Lourdes. Secondo l'ex moglie di Ramon, la donna nasconde un segreto. Inutile nascondere che Trini non si sbaglia. Di recente, Lourdes ha spinto la figlia Maria Luisa lontano da Victor, pur consapevole dell'amore che la figlia provava nei confronti del pasticcere. Intanto Cayetana, dopo l'arresto subito da parte di Mauro, è riuscita ad essere scagionata. La donna però non può dirsi ancora al sicuro, dal momento che Mauro, qualche giorno fa, le ha comunicato l'arresto del suo braccio destro Gubern, una delle figure chiave del caso legato a Manuela e German. E se Gubern parlasse? Per il momento il pericolo è scampato, ma non per sempre, e questo Cayetana lo sa fin troppo bene. Nella puntata di oggi, giovedì 19 gennaio 2017, abbiamo visto Cayetana soccorrere Teresa. La maestra si accorge che ad assistere alla scena c'è anche Fabiana e riesce a collegare la figura della donna alla sua infanzia, di cui ricorda poco o nulla. Qual è il suo vero passato? L'episodio potrebbe rivelarsi determinante per il recupero della memoria di Teresa, che rimane ancora un rebus indecifrabile da parte del commissario Mauro, innamorato della donna. La verità, o meglio il ricordo del passato, è ad un passo per la bella insegnante, per cui Mauro ha perso la testa. Sempre nel corso dell'appuntamentonabbiamo visto Lourdes scoprire di essere spiata da Fabiana, la domestica della casa appartenente a suo marito Ramon. Lourdes, inizialmente, non reagisce, facendo credere a Fabiana di non essersi accorta di nulla. In realtà Lourdes ha capito di essere pedinata dalla domestica Fabiana e per questo motivo mediterà la via più semplice per licenziarla. È interessante notare come Fabiana stia eseguendo gli ordini di Trini, che insieme a Victor sta cercando di capire cosa la donna possa nascondere. I due sono molti vicini ad arrivare alla verità. Nel corso dei prossimi episodi di Una vita, a partire da quello che è stato trasmesso oggi venerdì 20 gennaio, vedremo Maria Luisa lasciare definitivamente Victor. Nonostante il ragazzo sia profondamente innamorato della figlia di Ramon, la relazione tra i due naufragherà ancora prima di iniziare. Sarà questo un duro colpo da digerire per Victor, consapevole che la decisione di Maria Luisa è stata pesantemente influenzata da fattori esterni, ad esempio Lourdes, la madre della ragazza, tornata dopo diverso tempo ad Acacias 38 quando tutti in realtà la credevano morta durante un tragico incidente in nave.

Replica Una vita, puntata 19 gennaio 2017: come vederla in video streaming - È possibile vedere o rivedere la puntata di Una vita dello scorso 19 gennaio 2017 in video streaming sul web grazie al servizio offerto da Video Mediaset, cliccando qui.

© Riproduzione Riservata.