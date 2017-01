UOMINI E DONNE / Anticipazioni Trono Over: brutto colpo per Giorgio Manetti, l’accusa di Gemma Galgani (Oggi, 20 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER, L’ACCUSA A GEMMA – E’ stata una registrazione ricca di colpi di scena l’ultima del trono over di Uomini e Donne che, ancora una volta, ha messo in evidenza la situazione di Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Come sempre, anche la nuova registrazione del trono over è iniziata con le polemiche tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Quest’ultima, per la prima volta, parlando con la redazione del suo rapporto con Giorgio Manetti, per la prima volta ammette di aver commesso degli errori nella sua relazione con il cavaliere. Tina si dice stupita dal gesto di Gemma che, tuttavia, finisce nuovamente sul patibolo per la frase detta a Michele nel corso della scorsa puntata “Ma tu faresti l’amore con me?”. Gemma Galgani, di fronte alle tante accuse, si mostra rattristata e malinconica. La conoscenza con Michele continua anche se il cavaliere ammette di essere più avanti con Cristina la quale consiglia a Gemma di riconquistare Giorgio Manetti. Gemma, poi, punta il dito contro chi fa serate ma la platea del trono over si scaglia contro la dama, rea di aver più volte partecipato a Selfie, il programma di Simona Ventura.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER, BRUTTO COLPO PER GIORGIO MANETTI – Non è stata una registrazione felice per Giorgio Manetti. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, infatti, abituato a rifiutare le dame che si presentano in studio per lui, riceve per la prima volta un due di picche. Giorgio, infatti, dopo un’esterna con Elisabetta con la quale c’è stato anche un bacio a stampo, si dice pronto a conoscerla meglio al punto da proporle di fare un piccolo viaggio insieme. La dama, però, non è dello stesso avviso e, non solo rifiuta l’offerta di Giorgio ma decide di chiudere la conoscenza. Elisabetta, infatti, pur apprezzando la bellezza fisica di Giorgio, non condivide i suoi modi che definisce troppo frettolosi. Un brutto per Giorgio Manetti che, a malincuore, incassa il colpo e accetta la decisione della dama.

