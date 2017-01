UOMINI E DONNE / Gossip e Anticipazioni: Sonia Lorenzini e Alessandro Schincaglia, per i fan è già la scelta? (Trono Classico Oggi, 20 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: I FANS VOGLIONO LA COPPIA SONIA LORENZINI E ALESSANDRO SCHINCAGLIA – Il trono di Sonia Lorenzini è iniziato da poche settimane ma i fans hanno già individuato il corteggiatore preferito che ha già fatto colpo anche sulla tronista e sugli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Jack Vanore. Dopo le prime esterne di conoscenza, Sonia Lorenzini ha ammesso di essersi trovata particolarmente a suo agio con Alessandro Schincaglia. Bello, timido, divertente, semplice e genuino, Alessandro è il classico ragazzo della porta accanto che qualsiasi genitore sarebbe felice di accogliere nella propria casa. Nonostante tra Sonia e Alessandro S. non sia ancora successo nulla, i fans sono già pazzi di quella che potrebbe essere la nuova coppia di Uomini e Donne. Al momento, infatti, è proprio Alessandro S. il preferito del pubblico che, dopo aver gioito per l’eliminazione di Luca Rufini, spera che Sonia elimini presto anche Alessandro Calabrese. Nonostante la tronista abbia deciso di concedergli nuove possibilità di farsi conoscere, il pubblico non riesce a fidarsi dell’ex gieffino, colpevole di ripetere le stesse scene fatte nella casa del Grande Fratello. Dopo aver visto le prime puntate, infatti, il pubblico ha avuto l’impressione di guardare un copione già visto con Alessandro che dichiarava amore a Federico Lepanto per poi cambiare rapidamente versione alla vista dell’ex fidanzata Lidia Vella. I fans sono convinti che Alessandro farà la stessa cosa con Sonia che, tuttavia, pur uscendo in esterna con lui sembra aver già un interesse particolare per Alessandro S.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: RICCARDO GISMONDI E CLARISSA MANGIAPELO A TEMPTATION ISLAND? PARLA L’EX TRONISTA – Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo potrebbero partecipare davvero a Temptation Island. Ad aggiungere nuovi particolari ai rumors che stanno circolando sul web è l’ex tronista di Uomini e Donne. “Non lo so. È troppo poco che stiamo insieme per mettere a rischio un sentimento come il nostro – dichiara Riccardo al settimanale Mio, e aggiunge – per quanto sono geloso io, sarei capace di ‘scapocciare’ davvero. Non c’è stata ancora alcuna proposta: dovesse arrivare ne parleremo”. Della stessa opinioni è Camilla Mangiapelo: “Dovessero proporcelo ne parleremmo insieme. Ma non penso”. La coppia ne approfitta anche per smentire i rumors sulla discussione con Maria De Filippi “Non è mai successa questa cosa e ci teniamo a smentirla. – tuona la Mangiapelo nel corso dell’intervista – Tra l’altro, noi non abbiamo mai pubblicato foto sui nostri social prima della messa in onda della scelta”. Infine, l’ex tronista ha spiegato ancora una volta i rapporti tra la fidanzata Camilla e Giulia De Lellis: “C’è stato un messaggio di Giulia e Camilla dopo la puntata della scelta, in cui le diceva che era contenta per lei, ma non c’è stata ancora occasione di vederci, magari capiterà più in là”.

