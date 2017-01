UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni, Alessandro Schincaglia e Angela Robusti vicini? La reazione di Sonia Lorenzini e Luca Onestini (20 gennaio)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: ALESSANDRO SCHINCAGLIA E ANGELA ROBUSTI SI CONOSCONO GIA’ – Il trono classico di Uomini e Donne che vede protagonisti i tre ex corteggiatori Manuel Vallicella, Sonia Lorenzini e Luca Onestini comincia a regalare sorprese al pubblico. Se Manuel Vallicella ha già eliminato Alessia Andreano, non riuscendo a vedere un futuro con lei, Luca Onestini e Sonia Lorenzini continuano a concentrarsi su alcuni pretendenti. La tronista ha messo gli occhi su Alessandro Schincaglia, l’unico, finora, che è riuscito a smuoverle delle emozioni con delle esterne semplicissime in cui ha tirato fuori la parte timida e riservata del suo carattere, Luca Onestini non ha ancora le idee ben chiare. Angela Robusti, invece, dopo aver deciso di corteggiare Luca Onestini, continua a stuzzicare Manuel e ad uscire in esterna con l’ex corteggiatore di Clarissa Marchese. Quel che, tuttavia, sta facendo discutere in queste ore è il rapporto tra Angela Robusti e Alessandro Schincaglia. Secondo quanto racconta il Vicolo delle news, i due si conoscerebbero da tempo. Angela, infatti, è una cara amica dell’ex fidanzata di Alessandro. Le due ragazza si sarebbero conosciute nel mondo della moda ma in studio non c’è stato il minimo accenno alla conoscenza dei due. Nessun segreto, però. Tra Angela e Alessandro non c’è assolutamente nulla. Nel corso delle prossime puntate, infatti, mentre Alessandro S. sarà sempre più vicino a Sonia, Angela tornerà a casa, eliminata da Luca.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: MANUEL VALLICELLA, CARMEN E’ LA PREFERITA? – Manuel Vallicella ha le idee chiare: il tronista di Uomini e Donne vuole una vera donna accanto a sé. Il desiderio del tronista tatuato di Uomini e Donne è trovare un amore vero per poter mettere su famiglia tra due o tre anni. Motivo che sta spingendo Manuel a non accontentarsi e ad andare oltre l’aspetto fisico. Nonostante, infatti, l’attrazione per Alessia Andreano, Manuel ha deciso di eliminarla dopo la seconda esterna non vedendo in lei la donna alla ricerca dell’amore. Ad oggi, la preferita di Vallicella è Carmen che, dopo aver conosciuto anche Luca Onestini, ha deciso di corteggiare il tronista veronese. Pur avendo solo 20 anni, Manuel vede in Carmen una vera donna. Merito dei modi di fare e dell’atteggiamento con cui la corteggiatrice si rapporta agli uomini. Anche i fans di Manuel approvano la scelta ma Carmen sarà davvero la persona giusta per l’ex corteggiatore di Ludovica Valli?

© Riproduzione Riservata.