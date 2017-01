UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: Raffaella Mennoia sbotta sui social, ex tronisti nel mirino? (Oggi, 20 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: LO SFOGO DI RAFFAELLA MENNOIA SUI SOCIAL – Raffaella Mennoia, la redattrice storia di Uomini e Donne, sbotta sui social e si lascia andare ad un durissimo sfogo. Abituata a condividere con i followers pensieri e parole, l’autrice di Uomini e Donne, nelle scorse ore, ha pubblicato un durissimo post che sembra diretto a qualcuno. “L’invidia è quel sentimento che nasce nell’istante in cui ci si assume la consapevolezza di essere dei falliti”, scrive la Mennoia citando Oscar Wilde. Un vero e proprio affondo quello di Raffaella Mennoia che, pur senza fare nomi, lancia frecciatine velenose. La domanda, però, è: chi sarà il destinatario del post al veleno di Raffaella Mennoia? Il pensiero va subito a Lucas Peracchi, l’ex tronista di Uomini e Donne che, nei giorni scorsi, ha messo in dubbio la veridicità della trasmissione di Maria De Filippi provocando la reazione rabbiosa della produzione del programma che, non solo ha diffuso un filmato inedito con le dichiarazioni di Lucas Peracchi sul doppio gioco fatto con il programma e la sua ex corteggiatrice, Giulia Carnevali ma ha anche deciso di adire le vie legali. Nelle ultime ore, però, un’altra ex tronista è tornata alla ribalta. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: LAURA LELLA, LA VERITA’ SULLA DISCUSSIONE CON MARIA DE FILIPPI – L’ex tronista Laura Lella, nell’edizione 2009/10 di Uomini e Donne fu costretta a lasciare il trono dopo che manifestò la voglia di scegliere Federico D’Aguanno, suo ex corteggiatore diventato a sua volta tronista. Maria De Filippi, all’epoca dei fatti, puntò il dito contro Laura Lella accusandola di aver messo su una farsa per restare in trasmissione. A distanza di anni, Laura Lella, ai microfoni del sito Isa e Chia è tornato sulla questione. “Il fatto che io sia andata contro il parere di Maria, mettendo a rischio anche la mia reputazione personale, dimostra il fatto che posso tranquillamente vantarmi di essere sempre stata me stessa. Sono arrivata alla fine senza una scelta. Già ai tempi non avevo la testa per potermi accontentare di un compagno che non avrei reputato adatto alla mia persona e se avessi scelto in quelle condizioni, la storia sarebbe durata giusto il tempo di qualche scatto e di qualche serata in discoteca. Federico, tra tutti i miei corteggiatori, era forse quello con quel quid in più, come lo chiamo io, ma se il destino ha voluto che le cose tra di noi non andassero, ci sarà stato un motivo. Sono dell’idea che nulla succeda per caso, dunque va bene così. Tornassi indietro? Non saprei... Rifarei tutto e niente” – spiega Laura Lella che su Maria De Filippi dice – “Maria è una persona di un’intelligenza estrema e invidiabile. Ha usato sicuramente toni e parole forti nei miei confronti, ma sono anche del parere che se si è sentita presa in giro, ha fatto bene. Ognuno deve fare ciò che dentro di sé ritiene giusto. Sicuramente non sono stata capita e lo leggo ogni tanto negli articoli che mi criticano ancora dopo anni, come la figuraccia più grande della storia di Uomini e Donne. Ma io leggo e sorrido, perché crescendo per fortuna ho capito che la vita è altro”.

© Riproduzione Riservata.