UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni, Serena Enardu e Pago: saltano le nozze, ecco perché (Oggi, 20 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: ECCO PERCHE’ SERENA ENARDU E PAGO NON SI SPOSANO - L’ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu, continua a vivere la sua storia d’amore con Pago, cantante, ex marito di Miriana Trevisan. Nonostante stiano insieme da diverso tempo, i due non hanno ancora progettato il matrimonio. A svelare i motivi è lo stesso Pago in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo: “Sono pronto al matrimonio e sto facendo un’opera di convincimento incredibile! – esordisce il cantante – La verità è che lei mi dice che siamo già sposati e ha ragione: ci promettiamo amore tutti i giorni e stiamo benissimo. Però effettivamente rimane il fatto che ci terrei tanto a sposarla, perchè lei è proprio la donna della mia vita!”. Entrambi già genitori, Pago e Serena Enardu non hanno alcuna intenzione di allargare la famiglia: “Abbiamo due bimbi bellissimi: il mio adora Serena e il suo stravede per me. Certo, averne uno nostro sarebbe stupendo: se non fossimo già genitori, forse lo avremmo fatto. Però adesso vogliamo avere anche la possibilità di andare in vacanza noi due soli”. “Adesso abbiamo un rapporto bello e sereno. – confessa infatti Pacifico nel corso dell’intervista concludendo così – Quando ci si separa il primo periodo è difficile perchè ti manca tuo figlio e nascono contrasti. Poi è andato tutto bene, lei è una persona intelligente”.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: ELGA ENARDU E DIEGO DADDI, AMORE A GONFIE VELE – Procede a gonfie vele anche la storia d’amore tra Elga Enardu, sorella di Serena e a sua volta ex tronista di Uomini e Donne e Diego Daddi. La coppia si è incontrata nello studio del programma di Maria De Filippi quando Elga era tronista e Diego corteggiava un’altra persona. Tra i due, l’amore è scoppiato lontano dalle telecamere e ad oggi i due non potrebbero essere più felici e innamorati. Bellissimi e sempre più felici, Elga e Diego potrebbero anticipare Serena e Pago e convolare per primi a giuste nozze. Entrambe le sorelle Enardu, dunque, non potrebbero essere più felici delle rispettive storie d’amore. Con pazienza e perseveranza, le due sono riuscite a trovare il principe azzurro e non potrebbero chiedere di più alla vita. Chi, dunque, tra Serena ed Elga convolerà a giuste nozze? I fans scommettono su Elga e su una sua prossima gravidanza per la gioia di Diego Daddi.

