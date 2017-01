UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni registrazione: Sonia Lorenzini pronta a stupire, nuove rivalità tra Manuel e Luca (Oggi, 20 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: MANUEL VALLICELLA, SONIA LORENZINI E LUCA ONESTINI TORNANO IN STUDIO – Dopo le dame e i cavalieri del trono over, tocca ai tronisti tornare nello studio di Uomini e Donne per una nuova registrazione. Manuel Vallicella, Sonia Lorenzini e Luca Onestini saranno così i protagonisti di una registrazione che si annuncia bollente. In particolare, sarà Alessandro Calabrese uno dei probabili protagonisti con Sonia Lorenzini che è intenzionata a non farsi prendere in giro da nessuno. Dopo aver eliminato Luca Rufini, la tronista sta concedendo una possibilità all'ex gieffino che, tuttavia, al minimo errore tornerà a casa. Sonia, infatti, pur concedendogli il beneficio del dubbio, non riesce a fidarsi e, dopo essersi trasformata in detective durante la sua partecipazione come corteggiatrice di Claudio D’Angelo, è pronta a fare lo stesso per scoprire la verità sul rapporto tra Calabrese e l’ex fidanzata Lidia Vella. In studio, dunque, arriverà l’ex gieffina per un confronto a tre con Alessandro e Sonia? I fans, poi, sperano di rivedere nuovamente nelle vesti di opinionista Mario Serpa.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: NUOVE RIVALITA’ TRA MANUEL VALLICELLA E LUCA ONESTINI – Se Sonia Lorenzini è la regina indiscussa del trono classico di Uomini e Donne, tra Manuel Vallicella e Luca Onestini sono nate le prime rivalità. Profondamente diversi l’uno dall’altro, i due tronisti non nascondono di non sopportarsi troppo. Luca è il classico ragazzo molto attento a tutte le particolarità delle sue corteggiatrici mentre Manuel, più taciturno, cerca di capire attraverso un gioco di sguardi chi ha davanti. Tra Manuel e Luca, già durante le prima puntate, sono volate delle frecciatine soprattutto a causa di Carmen, la ragazza che, dopo essere uscita in esterna con entrambi, ha deciso di continuare a conoscere Carmen considerandolo più vicino al suo modo di essere. Onestini ha incassato il colpo ma non ha nascosto la sua gelosia per la decisione di Carmen. Cosa succederà, dunque, nella registrazione odierna di Uomini e Donne? Tra i due tronisti nasceranno nuove rivalità?

