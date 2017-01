UOMINI E DONNE / Gossip e news: Serena Enardu dopo il trono sposa Pago oppure no? (oggi, 20 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, NEWS E GOSSIP: SERENA ENARDU NON SPOSA PAGO, ECCO PERCHÉ (OGGI, 20 GENNAIO 2017) - La storia d'amore tra Serena Enardu e Pago procede a gonfie vele. L'ex tronista del trono classico di Uomini e Donne infatti, è fidanzata con il cantante dal 2012. I due vivono felicemente in Sardegna come una perfetta famiglia grazie anche alla presenza di due figli avuti da precedenti relazioni. La coppia però, nonostante l'amore ancora non si sposa: come mai? A svelare l'arcano ci ha proprio pensato Pago tra le pagine di Nuovo Tv. Ecco cosa ha dichiarato il cantante! "Sono pronto al matrimonio e sto facendo un’opera di convincimento incredibile – spiega il cantante – La verità è che lei mi dice che siamo già sposati e ha ragione: ci promettiamo amore tutti i giorni e stiamo benissimo. Però effettivamente rimane il fatto che ci terrei tanto a sposarla, perché lei è proprio la donna della mia vita!". Pago vorrebbe che Serena diventi sua moglie anche se - al momento - sembra andare bene anche in questo modo. Nel frattempo invece, per quanto riguarda altri figli, Pago rivela di averne già due bellissimi anche se averne uno loro sarebbe stupendo: "Certo, averne uno nostro sarebbe stupendo: se non fossimo già genitori, forse lo avremmo fatto. Però adesso vogliamo avere anche la possibilità di andare in vacanza noi due soli". Pago ha anche confessato di avere ottimi rapporti con l'ex moglie Miriana Trevisan affermando di avere avuto dei contrasti in passato: "ma poi è andata bene... lei è intelligente" ha concluso il cantante.

UOMINI E DONNE, NEWS E GOSSIP: CLAUDIO D’ANGELO E GINEVRA PISANI CONVIVONO (OGGI, 20 GENNAIO 2017) - Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani andranno a convivere? Questa è l'ultima notizia che ha fatto il giro della rete in riferimento agli ultimi gossip e le news del trono classico di Uomini e Donne. Claudio D'Angelo ha scelto circa un mese fa la bella Ginevra Pisani. Tutti - o quasi - però, non credevano nella veridicità dei sentimenti dell'ex tronista e, il pubblico, pensava che la sua fosse stata solo una scelta di comodo per uscire dal programma in compagnia di una ragazza. In moltissimi infatti, credevano che l'ex tentatore 31enne, avesse in testa solo Sonia Lorenzini, la sua ex corteggiatrice attualmente sul trono classico per la seconda stagione del programma. Claudio e Ginevra però, nel corso della scelta si sono mostrati già innamorati l'uno dell'altra e, anche queste forti dichiarazioni erano state prese con le "pinze". A quanto pare però, Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani fanno davvero sul serio. Ecco perché Claudio D’Angelo durante il corso di alcune Instagram Stories ha parlato di dover fare spazio nell’armadio per accogliere i vestiti della fidanzata in quanto, la coppia ha iniziato una bella convivenza! Cliccate qui per visionare il video per intero.

