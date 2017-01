UOMINI E DONNE / Trono Classico registrazione e anticipazioni: Sonia in lacrime, Mario la “sbugiarda”, è tutto finto? (oggi, 20 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO REGISTRAZIONE E ANTICIPAZIONI: MARIO CONTRO SONIA E LEI MANDA VIA ALESSANDRO CALABRESE - Sonia Lorenzini sceglierà Federico? Questi sono stati i dubbi sollevati da Mario Serpa durante il corso della nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Il programma dedicato ai sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi infatti, ha visto scendere in pista presso gli Studi Elios di Roma i tre nuovi tronisti: Sonia Lorenzini, Luca Onestini e Manuel Vallicella. Mario Serpa è stato presente in studio nelle vesti di opinionista e, in base ai rumors che gli sono arrivati, pare che Sonia sia interessata a Federico e lo sceglierà. Inoltre, il corteggiatore prima di arrivare al cuore della Lorenzini, aveva anche tentato la carta del trono. Questa situazione ha creato notevoli malumori in studio ed Emanuele ha confessato di essere turbato dagli accadimenti della puntata. Dopo la messa in onda di alcune esterne, Federico ha sollecitato Mario affinché potesse richiamare il ragazzo che gli ha passato la soffiata ma Serpa si è rifiutato fino a cercare di ritirare la sua dichiarazione. Sonia però, dopo queste dichiarazioni si è inalberata parecchio mentre Serpa ha dichiarato che spetterà a loro due far cambiare idea sul "destino" del trono. Di seguito, il fidanzato di Claudio Sona ha accusato Sonia di non avere avuto alcun tipo di interesse nei confronti di Claudio D'Angelo. Successivamente, una piacevole esterna con Alessandro Calabrese mette comunque fine alla loro frequentazione: a lei non interessa!

