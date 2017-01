UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 20 GENNAIO 2017 - Doppio appuntamento sul piccolo schermo di Rai 1 con Un passo dal cielo 4: la fiction Rai 1 che vede in scena il nuovo volto di Francesco Neri (interpretato da Daniele Liotti), andrà in onda stasera, venerdì 20 gennaio 2017, con la seconda puntata in programma. Il secondo episodio vedrà il nuovo capo della Forestale impegnato con un nuovo caso: dopo l'arresto dell'assassino di Lara e nonostante il mistero che circonda ancora la scomparsa di Eleonora, Neri dovrà capire che cosa è successo ad una giovane donna che, proprio mentre si trovava in vacanza a San Candido, viene trovata in fin di vita. Anche la nuova scelta della moglie Livia darà da pensare a Francesco: la scelta di unirsi alla comunità che vive tra le montagne è stata certamente fatta in buona fede, con la speranza di rimettersi in pista dopo la morte del loro bambino. Ma Neri cerca comunque di avvisare Livia a proposto della pericolosità del maestro: la donna gli darà ascolto? Infine, le anticipazioni per il primo episodio di Un passo dal cielo 4 in programma stasera rivelano che in città arriverà Cristina, la sorella di Huber, che sta ultimando gli ultimi preparativi per le sue nozze: Vincenzo Nappi avrà occasione di conoscerla.

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI EPISODIO 3, FRANCESCO NERI PRESO IN OSTAGGIO - Il secondo episodio di Un passo dal cielo 4 in programma stasera si prospetta davvero carico di adrenalina: dopo le indagini sulla turista trovata in fin di vita a San Candido, il capo della Forestale Francesco Neri si troverà nientemeno che ostaggio di tre malviventi. Tra narcotrafficanti saranno costretti ad un atterraggio di fortuna in montagna e, dopo essersi imbattuti nel personaggio interpretato da Daniele Liotti, decideranno di portarlo con loro. Come deciderà di agire Francesco? Cercherò di contattare qualcuno o deciderà di liberarsi da solo? Non bisogna dimenticare che proprio Neri ha fatto parte delle squadre speciali dell'esercito prima di accettare questo nuovo incarico. Nel frattempo, Vincenzo ha la mente impegnata su più fronti: Cristina cerca vendetta nei confronti del fratello Hans, e l'uomo cercherà di intervenire mentre sospetta anche che la bella Eva lo tradisca davvero con il rapper Fedez.

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI EPISODIO 4, IL NUOVO CAPO DAL PASSATO MISTERIOSO - Ciò che piace di più di Francesco Neri, il bel capo della forestale interpretato da Daniele Liotti, è il fatto che il nuovo protagonista di Un passo dal cielo 4 abbia un passato torbido e misterioso che lo rende ancora più intrigante agli occhi del pubblico di Rai Uno. Il fatto che la sua vita passata sia stata costellata di tragedia è una cosa che affascina i telespettatori, che così riescono a continuare a ritenere interessante Un passo dal cielo 4, nonostante l'assenza di Terence Hill nei panni di Pietro Thiene. Insomma, a differenza di tante serie televisive che con l'abbandono del protagonista vanno un po' in affanno, Un passo dal cielo 4 ha acquisito una nuova ventata di freschezza e la fiction targata Rai ha avuto un boom di ascolti inaspettato. Ovviamente la presenza di Fedez nel cast ha un po' influenzato questa cosa, dato che avrà attirato un sacco di sue fan che non volevano perdersi il loro rapper preferito nei panni di attore.

UN PASSO DAL CIELO 4, SECONDA PUNTATA: LE POLEMICHE DEI FAN PER LA PUNTATA RIMANDATA - I fan di Un passo dal cielo 4 sono rimasti molto male del fatto che la puntata che doveva andare in onda ieri sera, giovedì 19 gennaio, sia stata spostata. Il motivo è stata la tragedia che ha avuto luogo nella giornata di ieri in Abruzzo, dove un intero albergo è stato sommerso da una valanga di neve a causa del terremoto dell'altro giorno. Al posto di Un passo dal cielo 4 è stato trasmesso lo speciale di Porta a Porta e sono stati in molti a essere delusi dalla decisione della Rai. "Onestamente non capisco il senso ... abbiamo bisogno di normalità e di svagare la mente, non di essere bombardati continuamente con inutili telecronache sul terremoto! E parlo da marchigiana vittima del terremoto e dal maltempo e solidalissima con ciò che è accaduto all'hotel, che molti di noi conoscevano!", scrive un utente sotto il profilo facebook di Un passo dal cielo 4. Immediata la replica della produzione, che ha detto come sia necessario lasciare spazio alla cronaca in questa tremenda giornata.

