ALVARO VITALI VIDEO, ROCCO SIFFREDI NEWS: PIERINO SI DA AL PORNO! (OGGI, 21 GENNAIO 2017) -Che Alvaro Vitali, in arte Pierino, fosse una peste lo abbiamo sempre saputo. Che sarebbe arrivato a darsi al porno con Rocco Siffredi, però, questo no, davvero non lo avremmo mai potuto immaginare. La conferma dell'ultimo colpo della campagna di porno-acquisti, arriva direttamente da Siffredi, che sulla sua pagina Facebook ha dapprima pubblicato che le foto di Alvaro Vitali in compagnia di attrici bellissime e, come riporta Il Giornale, ha poi ringraziato il mitico Pierino per avergli regalato "l'opportunità di girare un video bollente con uno degli attori simbolo del trash all'italiana". Rocco Siffredi ha anche sottolineato la qualità delle "performance artistiche" dell'attore, che negli anni 70/80 è diventato un simbolo della comicità e che, stando alle condivisioni ottenute dal filmato hard nel giro di pochissime ore dalla messa sul web, ha tutte le caratteristiche per diventare anche un'icona dell'hard. Curiosi di vedere Alvaro Vitali alias Pierino in azione? Noi vi facciamo vedere le foto pubblicate da Rocco Siffredi: cliccate qui!

© Riproduzione Riservata.