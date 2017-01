ANDREAS MULLER / Il ballerino incassa gli elogi di Garrison e punta alla leadership (Amici 16, pomeridiano 21 gennaio 2017)

ANDREAS MULLER, IL CONCORRENTE DEL TALENT DI CANALE 5: GLI ELOGI DI GARRISON (AMICI 16, POMERIDIANO 21 GENNAIO 2017) - Tra poche ore su Canale 5 va in onda una nuova puntata del talent Amici condotto da Maria De Filippi e che vede la partecipazione di tanti interessanti talenti del mondo dello spettacolo come il ballerino Andreas Muller che il pubblico degli appassionati aveva già conosciuto nella passata edizione che era stato costretto ad abbandonare anzitempo per via di un brutto infortunio. Nell'ultima puntata del programma, dopo il rientro dalle vacanze natalizie, Andreas ha affrontato molte coreografie dimostrandosi estremamente forte e preparato. Nella sfida contro Vittoria, durante la gara tra squadre, Garrison lo ha apprezzato elogiando l'esibizione proposta. Andreas ha inoltre dimostrato grande determinazione ed ambizione visto che si è candidato per diventare leader della propria squadra. Vedremo se anche nella puntata odierna Andreas saprà mettere in mostra tutte le proprie qualità, dimostrando ancora una volta di essere tra i papabili alla vittoria finale nella categoria ballo.

ANDREAS MULLER, IL CONCORRENTE DEL TALENT DI CANALE 5: UN FEELING PARTICOLARE CON LA PEPARINI (AMICI 16, POMERIDIANO 21 GENNAIO 2017) - Andreas è tra i ballerini più in vista della di Maria De Filippi anche per via della sua partecipazione alla stagione precedente. Quest'anno, Andreas si è riproposto ai casting con una consapevolezza e una maturità diversa, avendo rinforzato le proprie capacità e studiato ulteriormente altri stili. Durante il corso delle lezioni, ha trovato grande affinità con la professoressa Veronica Peparini, che oltre a rappresentare il suo stile personale, lo aiuta e lo sprona a tirare fuori la carica e la motivazione di cui ha bisogno. Anche con altri professori un buon feeling tra cui l'insegnante di Hip Hop Manuel Lo che gli sta affidando molteplici coreografie cariche e grintose e la docente di latino, Natalia Titova, con cui si sta cimentando in una nuova disciplina distante dal suo stile. I momenti più difficili per il ballerino di origini romane sono quelli passati con la professoressa Celentano, che non lo reputa al top, e con il maestro Garrison, a cui non è mai piaciuto più di tanto. Vedremo se Andreas Muller saprà far ricredere sul proprio conto sia la Celentano che Garrison.

