Alessio Vs Boosta/ Lite ad Amici 2017, Michele e Federica cause di scontro in studio. Ecco cosa è successo (oggi, 21 gennaio)

ALESSIO VS BOOSTA, LITI AD AMICI 2017: PROFESSORI DI CANTO IN RIVOLTA PER VIA DI ALCUNE SCELTE SBAGLIATE (OGGI, 21 GENNAIO) - Giornata di liti ad Amici 2017. Il pomeridiano di oggi, 21 gennaio, ci ha regalato una serie di dissapori e scontri tra i professori e gli studenti di questa 16esima edizione e no, non stiamo parlando di Alessandra Celentano ma dei professori di musica. Carlo di Francesco e Boosta sono sul piede di guerra soprattutto per via delle scelte fatte dai leader delle due squadre. Il primo a finire sotto accusa è Alessio. Il giovane cantante si salva perchè la sua squadra vince la sfida ma i professori non lo amano più tanto accusandolo di sentirsi su un piedistallo o "già arrivato". Lui nega ma fatto sta che quando è il momento di esibirsi viene a galla la causa della discussione. Il cantante dei Senza Piani dovrebbe cantare il suo inedito ma si esibisce in una cover visto che non ha mandato già l'arrangiamento studiato da Boosta. La De FIlippi manda in onda quello che è successo in settimana e lo stesso poi spiega: “La base è bella ma non mi piace per la canzone”. Il professore di Amici non manda giù le critiche del suo studente replicando che ci vuole rispetto per il lavoro degli altri e, soprattutto, per le critiche e i consigli, sono quelli che fanno crescere.

ALESSIO VS BOOSTA, LITI AD AMICI 2017: DI FRANCESCO RINCARA LA DOSE (OGGI, 21 GENNAIO) - Quella di Alessio e Boosta non è l'unica lite in scena ad Amici 2017. Anche Carlo Di Francesco ha qualcosa da dire e questa volta a Federico. Il professore (così come gli altri) non ha mandata giù la scelta del leader di schierare Michele al posto di Federica accusando il cantante di non capire niente di musica o, almeno, di quello che ascolta. Proprio in risposta a questo, il giovane decide di schierare proprio l'amico e new entry che non fa altro che provare che quello che dicevano i professori era giusto. La giuria al completo pensa che sul pezzo Michele abbia scimmiottato l'originale mostrando addirittura i pessimi voti che gli avevamo dato durante le prove. Fatto sta che la sua squadra perde e Mike Bird finisce in sfida. Cosa ne sarà di lui adesso?

