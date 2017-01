Amici 16 Pomeridiano 2017 / Anticipazioni e diretta puntata: La Rua ospiti, espulsioni e nuovi ingressi (oggi, 21 gennaio)

AMICI 16, 2017 POMERIDIANO: ANTICIPAZIONI E DIRETTA PUNTATA: I LA RUA OSPITI IN STUDIO - Amici 16 andrà in onda oggi pomeriggio a partire dalle 14.10 circa su Canale 5. L'appuntamento del sabato ci regalerà notevoli emozioni e anticipazioni e, visto che la puntata (come ben sapete) è stata registrata ormai alcuni giorni fa, tutti saprete della brutale eliminazione ai danni di Lorenzo, il giovane ballerino eliminato dalla scuola per aver apostrofato le coreografie di Veronica Peparini ed Emanuel Lo come "coreografie di merd...". Il giovane è stato espulso dalla scuola più famosa e talentuosa d'Italia e, al suo posto, troveremo Simone Frazzetta, ballerino conosciuto anche durante il corso dei casting. Anche Riccardo Marcuzzo non se la passerà bene, ecco perché il cantante amatissimo dal pubblico femminile, passerà un paio di minuti davvero brutti. Riccardo infatti, verrà sospeso per ben tre giorni e, dopo la sospensione il suo posto in squadra verrà momentaneamente affidato a Vittoria, la ballerina che nel corso delle esibizioni sta portandosi a casa anche la fiducia di Garrison, il coreografo che prima la criticava fortemente. Durante il corso della sfida a squadre, avranno la meglio "I Senza Piani" e, altri tre allievi - dopo le verifiche di rito - saranno costretti ad abbandonare la scuola di Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Marta, Valentina e del ballerino Erik: cosa succederà durante il corso della nuova registrazione? Ad aprire il nuovo appuntamento di Amici 16 inoltre, ci penseranno i La Rua, il gruppo che, dopo essere stati scartati a Sanremo Giovani, presenterà proprio quel brano dal titolo "Tutta la vita questa vita".

Oggi pomeriggio, sabato 21 gennaio 2017, si apriranno i battenti di Amici 16 con la sua nuova puntata pomeridiana in onda su Canale 5 dalle 14.10. Al timone del nuovo appuntamento ritroveremo - naturalmente - Maria De Filippi in attesa di sbarcare a Sanremo dal 7 all'11 febbraio. Nel frattempo, nella scuola continua la gara di inediti e, proprio ieri si sono sfidati Francesco e Thomas: quale sarà la canzone più scaricata? Gli inediti dei due artisti sono disponibili su iTunes dalla giornata di ieri e, il brano più scaricato sarà premiato con una bella sorpresa molto importante per il percorso artistico del giovane in questione. L'inedito di Francesco s'intitola "Tu sei l'amore" mentre quello di Thomas si chiama "Scusa". Naturalmente, questo pomeriggio, proprio come accade ormai da un paio di settimane, oltre alla messa in onda della puntata, dovrebbe anche venirne registrata un'altra. Cosa vedremo a breve? Ci sarà spazio per una espulsione che sicuramente farà discutere non poco e, successivamente, si apriranno le porte ad un nuovo ingresso che prenderà il posto dell'allievo appena eliminato.

E' tutto pronto per la nuova puntata di Amici 2017. Come ben sapete, la conduttrice si palesa in televisione per il talent solo al sabato pomeriggio quando, come tradizione insegna, il programma si "sposta" per qualche ora sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Dal lunedì al venerdì infatti, Amici va puntualmente in onda su Real Time (canale 31) e vede alla conduzione Stefano De Martino e Marcello Sacchetta, attuali ballerini dello show. Si stanno lentamente tracciando anche i contorni del serale e, tra le notizie delle ultime ore vi è l'abbandono da parte di Sabrina Ferilli nel ruolo di giudice. L'attrice romana è molto amica di Maria De Filippi e, proprio di recente, ha condotto al suo fianco la puntata d'esordio di House Party. Tra Maria e Sabrina quindi, non si è palesata all'orizzonte nessuna nuvola nera. Anche Emma Marrone sarà via dal serale e, anche per il suo caso, non è successo nulla tra la cantautrice salentina e la conduttrice. Voci di corridoio infatti, parlavano di un possibile litigio tra le due che però - di fatto - non ha mai trovato reale conferma. Per quanto riguarda la Ferilli invece, a darne notizia ufficiale ci ha pensato il settimanale "Oggi". Confermati invece Morgan ed Elisa. Nell'attesa di scoprire tutti i giudici ed i vocal coach del serale, godiamoci a breve il nuovo appuntamento del sabato pomeriggio.

