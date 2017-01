BEAUTIFUL / Anticipazioni puntate italiane e americane: Steffy beve qualche bicchiere di troppo e...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: WYATT FA BERE STEFFY E... - L'ultima settimana di programmazione americana di Beautiful è stata più breve del solito per lasciare spazio ai programmi dedicati all'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti. Eppure, nonostante questa breve interruzione, sono altissime le aspettative riguardanti gli episodi in programma a partire dal prossimo lunedì. Steffy e Liam saranno gli assoluti protagonisti, anche se a causa di sorprendenti e inspiegabili sviluppi. La Forrester, infatti, si troverà in compagnia di Wyatt e berrà qualche bicchiere di troppo, come desiderato dal suo attuale marito. Per questo, perdendo il parziale controllo delle sue azioni, perderà la cognizione del tempo e non arriverà all'incontro con Liam nelle modalità previste. Lo Spencer, furioso con la fidanzata, deciderà di assecondare l'ultimatum e partirà da Los Angeles con il jet di famiglia. Sarà questa la fine degli Steam? Sarà meglio non dare nulla per scontato, in quanto alcuni criptici spoiler segnalano che Liam farà presto ritorno a casa. Chiarirà anche la situazione con l'amata?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 21 GENNAIO: BILL E LIAM AI FERRI CORTI - Beautiful torna in onda anche oggi su Canale 5 a partire dalle ore 13,40 ovvero prima di Amici di Maria De Filippi. Sarà l'occasione per rivedere Bill e Liam alle prese cone le loro incomprensioni, dopo che la verità sul tradimento con Brooke è stata svelata. Liam non potrà perdonare il padre per avergli messo i bastoni tra le ruote al suo possibile ritorno di fiamma con Steffy e non perderà l'occasione per farglielo notare, soprattutto considerando che Bill non avrà nessuna intenzione di ammettere i suoi errori. Nel frattempo, la giovane Forrester avrà una discussione a viso aperto con Eric in merito ad un misterioso nuovo amore del nonno. Sebbene l'identità della donna in questione non venga svelata (ovviamente non potrebbero andare diversamente le cose!), Steffy si dirà favorevole ad una nuova relazione del nonno che potrebbe essere di nuovo felice. Ma sarebbe disposta a fare la stessa dichiarazione se sapesse che Quinn Fuller è la fortunata!

