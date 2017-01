BIANCA GUAGGERO / Da Piero Pelù a Gigi Proietti per Rai 1 (Cavalli di battaglia, puntata 21 gennaio)

BIANCA GUACCERO, L’ATTRICE ITALIANA OSPITE SU RAI 1: L’ESPERIENZA AL FIANCO DI PIERO PELÙ (CAVALLI DI BATTAGLIA, PUNTATA 21 GENNAIO) – Tra poche ore nella prima serata di Rai 1 va in onda la seconda puntata dello show Cavalli di battaglia con Gigi Proietti. Un programma che vedrà la partecipazione di tantissimi ospiti tra cui quella dell’attrice Bianca Guaccero che lo scorso anno è ritornata nel mondo del cinema dopo aver fatto tanta televisione e teatro. La Guaccero ha recitato al fianco del cantante Piero Pelù nell’ambito della pellicola Tu non c’eri, scritto da Erri De Luca e diretto dal regista Cosimo Damiano Damato. Nel corso di un’intervista rilasciata al portale Affari Italiani, la Guaccero ha parlato dell’esperienza con Piero Pelù sottolineando “è un uomo molto sensibile, passavamo ore nel camper a parlare dei nostri affetti. Lui è padre di tre femmine e mi ha dato dei consigli per la bimba che aspettavo. Mi ha suggerito anche il nome: Zoè, come una delle sue bambine. Io gli ho detto di non parlarne con mio marito perché era il nome che lui voleva darle e lo avrebbe influenzato”.

BIANCA GUACCERO, L’ATTRICE ITALIANA OSPITE SU RAI 1: LA CARRIERA (CAVALLI DI BATTAGLIA, PUNTATA 21 GENNAIO) – Bianca Guaccero è un'attrice e cantante pugliese, nata il 15 Gennaio del 1981. La bellissima attrice ha spopolato su Rai1, nell'interpretazione di diversi personaggi in svariate fiction; tra le tante, è doveroso citare "Tutti i sogni del mondo", al fianco di forti personalità come Serena Autieri e Alessia Mancini, "Capri" in cui interpreta il personaggio di Carolina nelle prime tre stagioni. Impersona il ruolo di protagonista nella serie "La terza verità": la giornalista Lidia Roccella, al fianco di attori come Anna Kanakis ed Enzo Decaro. Nel 2008 ha affiancato Pippo Baudo e Piero Chiambretti durante la conduzione del 58° festival del Sanremo, inaugurando così la sua carriera da conduttrice televisiva. Come se non bastasse, sempre su Rai1 è stata concorrente nel programma di Carlo Conti "Tale e Quale Show", in cui ha interpretato ed imitato influenti cantanti e cantautori del passato. L'attrice è stata molto attiva anche nel cinema: tra i vari successi, si ricordano titoli come "Terra Bruciata", al fianco di Raoul Bova, in un'appassionante trama incentrata sulla realtà mafiosa e "Faccia di Picasso" diretto ed interpretato dallo Stesso Massimo Ceccherini, una trama innovativa ed originale, con un pizzico d'ironia che ha ottenuto il giudizio positivo dalla critica.

