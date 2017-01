C'è posta per te / Replica video streaming: Riccardo Scamarcio e Belen Rodriguez protagonisti (oggi, 21 gennaio 2017)

C'E' POSTA PER TE, REPLICA VIDEO STREAMING: RICCARCO SCAMARCIO E BELEN RODRIGUEZ PROTAGONISTI (OGGI, 21 GENNAIO 2017). L'AMORE DI UNA FAMIGLIA COINVOLGE L'ATTORE - C'è posta per te ritorna protagonista della prima serata di Canale 5 di oggi, sabato 21 gennaio 2017. Una puntata importante, che vedrà come ospiti attesi Riccardo Scamarcio e Belen Rodriguez. I video dei due momenti con Riccardo Scamarcio e Belen Rodriguez saranno presenti in streaming su Witty Tv, il canale ufficiale della trasmissione e disponibile a questo indirizzo. Il giovane attore e la bella showgirl argentina verranno infatti chiamati nello studio di Maria De Filippi come supporto a due diverse storie che di sicuro strapperanno più di qualche lacrima ai telespettatori. Riccardo Scamarcio sta facendo da apripista allo show, chiamato in causa da un padre ed un fratello che vogliono mandare un messaggio importante alla figlia e sorella giovanissima. Una piccola anticipazione, pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale del programma, ci regala un breve momeento di queesto incontro. Una storia strappalacrime quella di Stefania, che nasconde un messaggio profondo, fatta di persone comuni e scandita dalla voce della storica conduttrice. Una ragazza rimasta sola a reggere una famiglia ed a sostituire quel vuoto lasciato dalla malattia che ha colpito la madre. Clicca qui per vedere l'anteprima dell'intervento di Riccardo Scamarcio a C'è posta per te.

C'E' POSTA PER TE, REPLICA VIDEO STREAMING: RICCARCO SCAMARCIO E BELEN RODRIGUEZ PROTAGONISTI (OGGI, 21 GENNAIO 2017). LA SHOWGIRL COMMOSSA, FRA LACRIME E TREMOLII - Belen Rodriguez interverrà invece a favore di una donna che vuole fare un regalo al proprio innamorato, a cui forse non ha espresso fino in fondo tutti i sentimenti che la avvolgono nel momento stesso in cui la guarda. Un racconto commovente, che colpirà la stessa showgirl, facendole sgorgare numerose lacrime. Nella breve clip, ascoltiamo le parole della giovane protagonista, prodiga d'amore nei confronti del proprio partner. Una poesia raccontata dapprima dalla voce della donna ed in seguito anche da Maria De Filippi, che guiderà la scenografia che ruoterà attorno a questa fantastica storia. Una sorpresa magica, come ci anticipa la produzione sulla pagina Facebook ufficiale del programma, e che si concluderà con l'entrata in scena di Belen Rodriguez. La vedremo ballare assieme al destinatario di questa busta a prova di fazzolettino? Clicca qui per vedere l'anteprima dell'intervento di Belen Rodriguez a C'è posta per te.



C'E' POSTA PER TE, REPLICA VIDEO STREAMING: RICCARCO SCAMARCIO E BELEN RODRIGUEZ PROTAGONISTI: UNA GRAVIDANZA IN "COMUNE" PER I DUE ARTISTI? (OGGI, 21 GENNAIO 2017) - L'attenzione maggiore del pubblico di C'è posta per te è diretta in questi giorni a Riccardo Scamarcio, ospite stasera del programma di Maria De Filippi. A cavalcare i giornali di gossip la presunta gravidanza della fidanzata dell'attore, Valeria Golino. Una possibilità improbabile, data l'età dell'artista 51enne e famosa attrice italiana nonché regista. Fino a qualche tempo fa, inoltre, la coppia sembrava pronta a convolare a nozze, senza mai coronare il loro sogno. Siamo alla fine del 2015, quando Valeria Golino rivela a Oggi di aver preparato tutto per questo grande passo, ma di essersi poi fermata per mancanza di tempo. Sarà davvero andata così? La coppia si è resa più volte protagonista di un duro attacco alla stampa, rea, continua la Golino, di non verificare le notizie, false, che ogni tanto vengono diffuse dai media. Tuttavia, è sempre la gravidanza ad interessare gli ultimi gossip su Belen Rodriguez, la showgirl più amata e chiaccherata in Italia. Il probabile futuro padre non potrebbe essere altro che il fidanzato attuale, Andrea Iannone. Nei giorni scorsi la coppia si è ritirata al Relais & Chateaux, un esclusivo resort della Franciacorta. E riguardo a Stefano De Martino? La tangera sembra essere stata molto chiara, sottolineando in un post su Instagram che non prova più "gli stessi sentimenti che provavo prima. Non voglio nemmeno vivere una vita contaminata", né tanto meno, ribadisce, fare quello che le viene detto da terze persone. Negli ultimi giorni, Belen Rodriguez ha inoltre pubblicato un video, in cui la vediamo in abiti estremamente succinti ed in cui qualcuno, forse a ragione, forse a torto, ha intravisto un pancino sospetto. Secondo figlio in arrivo? Clicca qui per vedere il video di Belen Rodriguez.

