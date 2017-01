C’è posta per te / Terza puntata, diretta e ospiti: Belen Rodriguez e Riccardo Scamarcio nello studio di Maria De Filippi (oggi, 21 gennaio 2017)

C'è poste per te, terza puntata 21 gennaio 2017: diretta e anticipazioni, quali storie ascolteremo? - Maria De Filippi non si ferma: l'amatissima conduttrice di Canale 5 è attesa sul palco dell'Ariston al fianco di Carlo Conti, ma stasera - sabato 21 gennaio 2017 - tornerà in scena sull'ammiraglia Mediaset in prime time, con un nuovo appuntamento insieme a C'è posta per te. Siamo arrivati alla terza puntata dell'edizione del people show, e anche più tardi ci sarà spazio per nuove emozioni e nuovi confronti, di fronte alla scenografica busta che troneggia all'interno dello studio del programma. A C'è posta per te saranno pronti a fare capolino figli, madri e padri pronti a chiedere perdono, a provare a recuperare una relazione ormai quasi dimenticata, ma che - nonostante tutto quello che è successo - reputano ancora fondamentale. Sarà come sempre Maria De Filippi a spiegare ed introdurre la storia al pubblico in studio e a quello a casa, lasciando poi il dovuto spazio ai protagonisti per un faccia a faccia, che diverrà definitivo nel momento in cui colui che è stato invitato a C'è posta per te non deciderà di aprire la busta e riconciliarsi e riabbracciare chi ha scelto di invitarlo. Pronti a scoprire chi conoscere stasera? Non resta che sintonizzarsi dalle 21.10 su Canale 5.

C'è poste per te, terza puntata, diretta e ospiti: Belen Rodriguez e Riccardo Scamarcio- C'è davvero grande curiosità intorno alla terza puntata di C'è posta per te che prenderà il via stasera, sabato 21 gennaio 2017, sul piccolo schermo di Canale 5: Maria De Filippi, infatti, riserva sempre grandi sorprese per i suoi ospiti, pronti a raccontarsi agli estremi della busta, e naturalmente per il suo pubblico. Durante il primo appuntamento abbiamo visto fare capolino Richard Madden, attore celebre per il suo ruolo ne Il Trono di Spade e nella serie I Medici, seguito - la settimana scorsa - da Gabriel Garko e dal trio de Il Volo. Ebbene, anche stasera il terzo appuntamento con C'è posta per te, non lascerà nessuno a bocca asciutta: pronto a fare capolino sul palcoscenico, infatti, ci sarà l’amatissimo attore Riccardo Scamarcio, ma non solo. Nello studio di Maria De Filippi farà capolino anche l’affascinante showgirl argentina Belen Rodriguez, sempre nel mirino del gossip a causa della fine della sua relazione con Stefano De Martino e il nuovo amore con il pilota Andrea Iannone. In quali storie verranno coinvolti Scamarcio e la Rodriguez a C’è posta per te?

C'è poste per te, ecco dove siamo arrivati - A C’è posta per te, per la seconda puntata, Il Volo, Gabriel Garko e tante storie vere di amore e affetto ritrovati. Ancora una volta il programma del sabato sera ideato e condotto da Maria De Filippi vince la sfida dell'auditel: la trasmissione andata in onda il 14 gennaio dalle 21.15 è stata vista da 5 milioni e 318mila telespettatori, con uno share del 24,83%. La seconda puntata della stagione di quest'anno di C’è posta per te ci ha regalato grande musica ed emozioni, momenti di commozione e sorrisi con i casi di vita vissuta raccontati magistralmente dalla padrona di casa, Maria De Filippi, prossima presentatrice del Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti. Vediamo insieme un riassunto della serata. Ospiti che potremmo definire ormai internazionali della seconda puntata C'è posta per te sono stati Il Volo: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si sono esibiti in una performance straordinaria sulle note di Libiamo ne' lieti calici, Granada, O sole mio e Nessun Dorma. I ragazzi del trio di musica lirica hanno poi partecipato ad una delle storie di C'è posta per te incontrando la signora Pina, in sottofondo il video musicale che celebrava la loro vittoria al Festival di Sanremo: una mamma rimasta vedova. Piero, Ignazio e Gianluca le hanno regalato un abbraccio che ha commosso il pubblico da casa e in studio e hanno cercato di consolarla. È poi toccato a Gabriel Garko, attore e showman che tutte le donne amano e già valletto del Festival di Sanremo: Garko ha fatto una sorpresa a due donne, Giulia e Valentina, portate in trasmissione da Lorenzo, rispettivamente il loro marito e fratello. L'attore ha incontrato le ragazze, che sono sue grandissime fan: Giulia e Valentina erano molto imbarazzate ed emozionate ma poi si sono sciolte e hanno abbracciato Gabriel Garko e il loro Lorenzo.nLa seconda puntata di C'è posta per te si è aperta con la storia di una mamma che ha chiesto a sua figlia Martina di essere perdonata dopo varie incomprensioni: dopo le iniziali resistenze della giovane, l'amore filiale ha trionfato e le due donne si sono riconciliate tra sorrisi e lacrime. A seguire Sebastiano ha invocato il perdono della sua compagna: l'uomo le ha chiesto umilmente scusa per gli errori del passato, per il male che le ha fatto, per le bugie che le ha detto, per essere sparito per due mesi. Sebastiano le ha promesso che cambierà atteggiamento, garantendole un futuro più felice che mai e lei ha accettato di aprire la busta e tornare a casa insieme. Dopo due anni, Rosetta e Luciano, genitori anziani del sud Italia, sono riusciti a riabbracciare il loro figlio Francesco: i tre avevano litigato, mamma e papà hanno chiesto aiuto alla redazione di C'è posta per te per recuperare il rapporto con il giovane. Ma anche Francesco ha sbagliato e dopo una seria riflessione ha compreso i suoi errori, ha chiesto scusa ai suoi e ha proposto loro un nuovo inizio insieme. Ancora un caso di incomprensioni tra una mamma e delle figlie: tre sorelle, dopo la morte del padre, hanno chiesto perdono all'anziana madre e le hanno promesso di restituirle la felicità persa dopo la scomparsa del genitore.

br/>© Riproduzione Riservata.