CATTIVISSIMO ME/ Su Italia 1 il film con le voci di Steve Carrell e Max Giusti

CATTIVISSIMO ME, IL CARTONE ANIMATO IN ONDA SU ITALIA 1: IL CAST (oggi, 21 gennaio 2017) - Questa sera, 21 gennaio 2017, va in onda Cattivissimo me, su Italia 1 alle 21.10, si tratta di una pellicola d'animazione americana uscita nel 2010. Il film, una grande produzione, presenta una serie di doppiatori, nella lingua originale, davvero di primo piano: Steve Carell dà la voce al protagonista Gru, Jason Segel interpreta Vector, il comico Russell Brand è il DR. Nefario, mentre la grandiosa Julie Andrews è la mamma di Gru. Nella versione italiana, invece, il protagonista, cattivo e pasticcione ha la voce del comico Max Giusti.

CATTIVISSIMO ME, IL CARTONE ANIMATO IN ONDA SU ITALIA 1: LA TRAMA (oggi, 21 gennaio 2017) - Il protagonista della storia è Gru un uomo cattivo, che aspira a diventare il malvagio più famoso di sempre. L'uomo grazie ai suoi piccoli scagnozzi, degli omini di colore giallo compie furti e azioni discutibili per tutta la città. Da piccolo Gru era un bambino buono e altruista ma l'influenza negativa della madre gli ha fatto cambiare rotta. Un giorno al telegiornale scopre che è stata rubata la Piramide di Giza e stanco di essere superato da tutti in cattiveria decide di metter in piedi un piano su scala mondiale per diventare famoso. Il suo progetto è quello di rubare la Luna ma ha bisogno di molto denaro per le attrezzatura e la banca presso cui si rivolge, specializzata in finanziamenti ai cattivi, gli nega la concessione. Durante la visita in banca Gru conosce un suo rivale, Vector, l'uomo che ha rubato la piramide ma il cattivo credendosi superiore allo scienziato pasticcione lo deride e alla fine lo congela con uno dei suoi macchinari. Oltre al denaro per rubare la Luna, Gru ha bisogno anche di uno speciale laser spaziale, che ha la capacità di restringere gli oggetti ma quando ci mette le mani sopra, a sorpresa Vector lo ruba. Lo scienziato vive in una fortezza inespugnabile e Gru nonostante l'ingegno e i mezzi a disposizione non riesce a entrare nel fortino. Un giorno ormai disperato scopre che alcune bambine che vendono biscotti porta a porta, hanno libero accesso alla fortezza. Margot, Edith e Agnes sono tre orfane e Gru decide di prenderle in casa per convincerle a rubare il laser al suo posto. Le bambine stravolgono completamente la routine di Gru, che per la prima volta nella sua vita si trova ad accudire altre persone. Con il tempo, nonostante la falsa resistenza, l'uomo si affeziona profondamente alle bambine, che ricambiano il sentimento. Il mentore di Gru, però, lo fa tornare in sé, messe finalmente le mani sul laser il cattivo rispedisce le piccole all'orfanotrofio e mette in atto il suo piano di gloria. Gru riesce a rubare la Luna e ottiene la notorietà tanto agognata ma è infelice perché gli mancano le bambine. Alla fine decide di tornare all'orfanotrofio per riprenderle ma Vector le ha rapite. La nemesi di Gru vuole barattarle con la Luna e il cattivo accetta. Vector però non mantiene i patti e si rifiuta di ridargli le bambine. Ad aiutare Gru nella sua nuova missione oltre ai piccoli Minions ci pensa anche un difetto di fabbrica del laser, che fa tornare la Luna alle sue dimensioni originali. Vector finisce così nello spazio insieme al satellite mentre Gru adotta definitivamente le tre sorelle e lasciata la carriera di cattivo si trasforma in un amorevole padre a tempo pieno.

