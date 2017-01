CHE DIO CI AIUTI 4 / Anticipazioni e news, Monica VS Valentina, Nico vs Gabriele, nascono le rivalità nel convento (Oggi, 21 gennaio 2017)

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: PRIME RIVALITA’ NEL CONVENTO, SUOR ANGELA RIUSCIRA’ A GESTIRLE? – La quarta puntata di Che Dio ci aiuti 4 andrà in onda domenica 22 gennaio, in prima serata su Raiuno. Oltre ai casi da risolvere, Suor Angela dovrà aiutare sia Azzurra ed Emma, alle prese con un doloroso passato che le altre ragazze del convento. Tra Monica e Valentina, infatti, nasceranno le prime rivalità. Entrambe le ragazze hanno messo gli occhi su Gabriele, il bel dottore che è considerato il ragazzo perfetto. Per Monica, Gabriele rappresenta la possibilità di trovare il vero amore. Il sogno di Monica è riuscire a trovare un uomo onesto, sincero e che si prenda cura di lei. Gabriele ha tutte le caratteristiche che Monica sta cercando ma per riuscire a conquistarlo dovrà battere la concorrenza di Valentina. Quest’ultima, dietro l’aspetto della ragazza forte, indipendente e sicura di sé nasconde un animo sentimentale che solo Gabriele ha visto. Tra le due ragazze, nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 4 scoppierà una guerra che coinvolgerà anche Nico. Il bel avvocato è sempre più insofferente nei confronti di Gabriele ed è sempre più geloso di Monica. Pur comportandosi come un amico, la realtà è che i sentimenti di Nico per Monica stanno diventando sempre più importanti. La situazione, dunque, rischierà di degenerare. Suor Angela riuscirà a gestire la situazione facendo capire ai propri ragazzi i loro, veri sentimenti?

