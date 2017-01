Cavalli di battaglia, Gigi Proietti / Seconda puntata: ospiti Renzo Arbore ed Enrico Brignano

CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI: SECONDA PUNTATA CON OSPITE RENZO ARBORE E ENRICO BRIGNANO (OGGI, 21 GENNAIO)- Torna lo show di Gigi Proietti Cavalli di battaglia, andato in onda con successo anche sabato 14 gennaio e che ha saputo catturare l'attenzione del pubblico televisivo, tallonando il programma leader del sabato sera C'è posta per te. Infatti, il programma che ripercorre i grandi classici di uno degli attori più amati del nostro tempo ha intrattenuto davanti alla tv circa 5 milioni e 43 mila telespettatori con uno share del 21,46% mentre Maria De Filippi ha vinto la serata con 5 milioni e 318 mila telespettatori e uno share del 24,83%. Insomma, un risultato davvero clamoroso che dimostra il grande affetto del pubblico italiano nei confronti di Gigi Proietti. Cavalli di battaglia torna in prime time con tantissime sorprese. L'attore si esebirà nuovamente con i suoi grandi classici ed esplorerà repertori moderni duettando con amici e colleghi del mondo dello spettacolo e della televisione. Nella seconda puntata ci saranno tanti artisti come Renzo Arbore, Enrico Brignano, Bianca Guaccero, Max Tortora, Neri Marcorè e Lillo e Greg. Gigi Proietti sarà accompagnato anche da un'orchestra e un corpo di ballo.

CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI ENTUSIASTA DEL RISULTATO - Gigi Proietti ha subito sbancare l'auditel, mettendo a segno un risultato impensabile. Cavalli di battaglia è stato un grande successo di pubblico e la seconda puntata si prepara a bissare il successo della prima, dove si sono alternati ospiti come Corrado Guzzanti e Claudio Baglioni. Il programma è stato anche trend topi su Twitter e ha messo a punto un vero e proprio scacco matto nei confronti della sua rivale diretta Maria De Filippi. Il direttore di Rai Uno Andrea Fabriano ha parlato di "varietà straordinario" ed ha fatto i complimenti al mattatore della serata, sottolineando come il successo sia dipeso anche da tutta la squadra che c'è dietro Cavalli di battaglia. Infatti, la compagnia è composta da Carlotta e Susanna Proietti, Marco Simeoli e Claudio Pallottini con dieci ballerini che eseguono le coreografie di Fabrizio Mainini. Il programma è realizzato in collaborazione con Tre Tredici Trentatrè Srl. Gigi Proietti stesso ha esultato per aver centrato l'obiettivo.

CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI VINCERA' CONTRO MARIA DE FILIPPI? - E' tutto pronto per la seconda puntata di Cavalli di Battaglia, il nuovo varietà di Rai Uno. Il programma ha saputo raccogliere davanti alla tv una platea vasta di telespettatori, dai più anziani ai giovani. Gigi Proietti si è detto entusiasta del risultato ottenuto e ha anche recentemente svelato di aver avuto la febbre durante la seconda puntata. "Grazie al confronto col pubblico che è sempre terapeutico mi sono ripreso, poi a fine spettacolo è arrivato il down" ha confessato l'attore. Tuttavia, ripresosi ormai da questo lievo malessere, l'attore è pronto a una nuova sfida senza precendenti: cercare di togliere il timone del prime time a Maria De Filippi. La sanguinaria di Cologno Monzese colleziona risultati audience veramente alti e ora la sua posizione sembra essersi rafforzata con la notizia della sua partecipazione a Sanremo 2017. Quindi, Gigi Proietti dovrà saper cogliere i gusti del suo pubblico per strappare lo scettro alla regina di Mediaset. Riuscirà l'attore a portare a casa la vittoria con ospiti del calibro di Renzo Arbore ed Enrico Brignano? Intanto, vi ricordiamo che l'appuntamento è alle 20.25 su Rai Uno.

