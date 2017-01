DARKNESS/ Il film con Anna Paquin e Lena Olin in onda su Rai Movie

DARKNESS, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE: IL CAST (OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Seconda serata televisiva all’insegna dell’horror su Rai Movie con la messa in onda del film Darkness. Una pellicola del 2002 diretta da Jaume Balagueró, regista spagnolo noto per film come Nameless - Entità nascosta e Fragile ed interpretato da Anna Paquin, Lena Olin, Iain Glen e Giancarlo Giannini. La durata è di 102 minuti. Scopriamo la trama.

DARKNESS, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE: LA TRAMA (OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Una famiglia americana si trasferisce a vivere in una nuova casa in Spagna. Lì ben presto cominciano ad accadere fatti strani: il padre di famiglia, Mark (Iain Glen) soffre della ricaduta di una malattia che non manifestava da anni e il figlio Paul viene spaventato da misteriose apparizioni. La madre Maria (Lena Olin) sembra non accorgersi di nulla, ma l'altra figlia, Regina (Anna Paquin) capisce subito che c'è qualcosa che non va in quella casa. Si tratta infatti di un vecchio edificio che misteriosamente non era mai stato abitato prima. Grazie ad un nuovo amico spagnolo Regina riesce a svolgere delle indagini sulla casa e ad incontrarne l'architetto, Villalobos. Grazie a quest'ultimo scopre che la casa è stata 40 anni prima, in concomitanza con un'eclissi, il teatro di un rituale satanico in cui sette bambini dovevano essere assassinati. Oggi l'eclissi sta per manifestarsi di nuovo e manca un solo bambino da uccidere. Regina scopre anche che suo nonno (Giancarlo Giannini), il padre di Mark, era uno degli appartenenti della setta segreta che aveva organizzato il rito. Il destino della famiglia sembra segnato se Regina non riesce a convincerli ad andarsene al più presto, ma la vita di Mark è già appesa ad un filo.

