ELEMENTARY 4 / Anticipazioni puntata del 21 gennaio 2017: Moriarty è tornato!

ELEMENTARY 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, sabato 21 gennaio 2017, Rai 2 trasmetterà in prima Tv assoluta un nuovo episodio di Elementary 4. Sarà il 22°, dal titolo "Il punto di vista". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove eravamo arrivati: Sherlock (Jonny Lee Miller) e Watson (Lucy Liu) hanno un confronto su quanto accaduto la sera precedente, in cui l'assistente cerca di nascondere il suo incontro con la talpa. I due investigatori vengono poi incaricati di indagare su un duplice omicidio che presenta dei particolari piuttosto strani. Le due vittime sono state ritrovate a bordo della loro auto, ma l'organizzazione con cui è stato compiuto il delitto insospettisce Sherlock. Butch Callahan (Michael Eaddy) ha dei precedenti di aggressione nei bar, ma la fidanzata e futura sposa rivela che la vittima era cambiata molto da quando aveva iniziato a frequentare un corso per veterani. In casa, Sherlock trova diverse camice sporche di sangue e scopre che si tratta in realtà di un esperimento con vernice o coloranti di vario tipo. L'investigatore ipotizza che Jared Talt (Tim Bohn) stava facendo delle prove per un finto omicidio, come dimostrano alcune foto ritrovate nella macchina fotografica di Butch. Secondo la squadra, Jared era il vero obbiettivo dell'assassino e Butch ne ha fatto le spese perchè era stato incaricato di ucciderlo. La moglie di Jared riferisce in seguito alla Polizia di sospettare di Davis (Alexander Chaplin), il socio del marito, per via di un investimento sbagliato che li ha fatti colare a picco dal punto di vista economico. Dato che Davis ha un alibi, Sherlock intuisce che l'uomo ha assunto un secondo sicario per mettere in atto l'omicidio. Sherlock fa anche in modo che Gregson (Aidan Quinn) si allontani grazie ad una scusa per perlustrare l'abitazione del sospettato. Poco dopo, Watson riceve un messaggio della talpa, che le consegna un documento ed abbandona l'incarico, temendo che Morland (John Noble) possa scoprirlo ed ucciderlo. Al suo ritorno a casa, Sherlock la informa di aver scoperto che Jared ha truccato il contachilometri della moto e che ha raggiunto una zona boschiva molto distante dalla sua proprietà. Scoprono così che Davis ha cercato di vendere diversi acri di ginseng, sapendo che vale una fortuna. La Polizia crede infatti che abbia volutamente nascosto al compratore di avere un socio per potersi intascare tutto il denaro. L'imprenditore tuttavia ha un alibi inattaccabile ed anche i sospetti sulla moglie di Butch cadono nel vuoto. Ore dopo, Morland si presenta a casa del figlio ed affronta in modo strano Watson, parlando di un particolare oggetto che si troverebbe nell'abitazione. Il padre di Sherlock si allontana poco dopo senza dare troppe spiegazioni. L'investigatore riferisce in seguito a Watson di avere dei dubbi su Ida (Kathleen McNenny), la moglie di Jared, dato che non si trovava nel Vermont come ha riferito in precedenza. Più tardi, Marcus (Jon Michael Hill) viene chiamato sulla scena di un duplice omicidio, in cui una delle vittime è Emil Kurtz (Robert Petkoff), la talpa di Watson.

ELEMENTARY 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 21 GENNAIO 2017, EPISODIO 22 "IL PUNTO DI VISTA" - Il 22° episodio di Elementary 4 sarà innanzitutto diretto da uno dei protagonisti, la brillante Lucy Liu. In base agli ultimi eventi, Watson decide di raccontare a Sherlock la verità sulla talpa che aveva incaricato di sorvegliare Morland. Quest'ultimo diventa quindi il principale sospettato per l'omicidio di Emil Kurtz, avvenuto nella tavola calda, e su cui sta indagando Marcus. Alcuni particolari costringono tuttavia i due investigatori a realizzare di aver fatto un grosso errore, soprattutto quando un secondo uomo confessa l'omicidio, dichiarandosi responsabile anche di un altro omicidio. Quest'ultima vittima ha inoltre creato un sondaggio online per cambiare il proprio futuro riguardo alla condanna che certamente avrebbe subito. Un contatto di Sherlock rivelerà inoltre all'investigatore alcune novità riguardo alla sua nemesi di vecchia data: Moriarty.

