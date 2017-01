FABRIZIO CORONA / News, ultimo weekend prima del processo, sale l’ansia (Oggi, 21 gennaio 2017)

FABRIZIO CORONA, NEWS: ULTIMO WEEKEND PRIMA DEL PROCESSO SALE L’ANSIA PER L’EX RE DEI PAPARAZZI – I riflettori su Fabrizio Corona sembrano essersi spenti in attesa dell’inizio del processo. Nonostante gli sforzi di Silvia Provvedi che sta cercando di mantenere viva l’attenzione sul caso giudiziario del fidanzato, l’ultima notizia relativa a Fabrizio Corona e ai suoi guai con la legge risalgono ormai a giorni fa. Quello che è appena iniziato, però, sarà l’ultimo weekend senza news su Fabrizio Corona. Il prossimo 25 gennaio, infatti, inizierà il nuovo processo a carico di Fabrizio Corona nato a causa del ritrovamento di quasi due milioni di euro, frutto dei proventi in nero delle sue serate. Con il nuovo processo, dunque, Fabrizio Corona cercherà di difendersi e di tornare in libertà chiedendo anche nuovamente l'affidamento ai servizi sociali. L’ultima possibilità per Fabrizio Corona è rappresentata da Don Mazzi che, dopo aver condannato la condotta dell’ex re dei paparazzi, si è detto pronto ad incontrarlo e a concedergli una nuova possibilità riaccogliendolo nella sua comunità. Con l’avvicinarsi della data del nuovo processo, dunque, cresce l’ansia non solo in Corona ma anche nella persone a lui vicine, in primis in Silvia Provvedi che, dopo aver ottenuto il foglio di convivenza con cui è diventata ufficialmente la sua compagna, spera di poterlo riabbracciare presto.

© Riproduzione Riservata.