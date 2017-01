FESTIVAL DI SANREMO 2017 / Giusy Ferreri sul set del suo nuovo video, foto (oggi, 21 gennaio)

SANREMO 2017, FESTIVAL NEWS: GIUSY FERRERI SUL SET DEL SUO NUOVO VIDEO, FOTO (OGGI 21 GENNAIO 2017) - Continuano a rincorrersi le novità sul Festival di Sanremo 2017, che tornerà su Rai 1 dal 7 all’11 febbraio con una nuova edizione, la 67 esima, condotta per la terza volta consecutiva da Carlo Conti. La grande novità di quest'anno è la presenza di Maria De Filippi, la cui partecipazione è stata già confermata nel corso della conferenza stampa dell’11 gennaio scorso. Tanti gli ospiti nazionali e internazionali, fra i quali Mika, Ricky Martin, Zucchero, Tiziano Ferro, Lp, i Clean Bandit e Rag’n’Bone Man. La Kermesse vedrà quest'anno esibirsi 22 big in gara, non 20 come nelle precedenti edizioni, e 8 nuove proposte, che si sfideranno alla conquista di uno dei titoli più esclusivi del panorama musicale internazionale. Tutti i cantanti hanno già dato il via alle prove e nel corso degli ultimi giorni molti di loro hanno pubblicato sui social gli scatti che immortalano quei momenti. Giusy Ferreri, che parteciperà alla kermesse con il brano "Fa talmente Male", ha di recente condiviso sulla sua pagina ufficiale le immagini che la ritraggono sul set del suo video: “Buonanotte!!!!! Sul set di #FaTalmenteMale with @run.multimidia e tanta felicità... giorno 1 di 2... #Sanremo2017 Sony Music Italy. Baci. Giusy”, ha scritto la cantante senza nascondere tutto il suo entusiasmo per il brano che la porterà a esibirsi sul palco dell'Ariston. Per visualizzare l’album pubblicato da Giusy Ferreri, potete cliccare qui.

