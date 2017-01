Francesca Rocco e Giovanni Masiero/ La coppia del Grande Fratello ospite di Silvia Toffanin (Verissimo, puntata 21 gennaio 2017)

FRANCESCA ROCCO E GIOVANNI MASIERO: LA COPPIA DEL GRANDE FRATELLO ASPETTA UN BAMBINO (VERISSIMO, PUNTATA 21 GENNAIO 2017) Nella puntata di Verissimo in onda oggi pomeriggio su Canale 5 ci saranno due ospiti noti al pubblico di Mediaset: Chicca, alias Francesca Rocco, e Giovanni Masiero, una coppia di sposi che hanno visto nascere il proprio amore durante il Grande Fratello. Per molti sembrava fosse un amore destinato a finire al di fuori della casa, eppure così non è stato. Hanno celebrato il loro matrimonio a maggio, a Verona, e adesso aspettano persino il primo figlio. La coppia, dopo aver vissuto mesi e mesi all'interno della casa più spiata d’Italia, adesso è un po' più riservata. Tuttavia, nei rispettivi account Instagram, seguiti da tantissimi followers, le loro carriere sembrano andare a gonfie vele.

Infatti, la bella Francesca Rocco, nata il 23/03/1984 a Legnano, in provincia di Milano, ha conseguito gli studi giuridici ed è pronta per esercitare la carriera da avvocato. Si definisce la tipica ragazza del Nord, dal bon-ton chic ed elegante, ma resta comunque una ragazza semplice e solare. Nel 2014 ha partecipato al Grande Fratello, arrivato alla sua tredicesima edizione, incontrando colui che definisce l'uomo della sua vita. Adesso, data la visibilità del Grande fratello, fa la fotomodella.

Il suo coniuge Giovanni Masiero, nato a Verona nel 1985, è un bel ragazzo alto 1.87 cm e robusto. Durante il Grande fratello ha fatto perdere la testa a molte con il suo fascino e carisma, ma solo una ha fatto breccia nel suo cuore. I suoi genitori si sono separati quando lui era ancora piccolo, infatti la sua unica figura di riferimento è stato il nonno, a cui deve molto. Diplomato all'Istituto d'Arte di Verona, ha fatto il commesso. Si è sempre definito uno spirito libero, ribelle e contro le convenzioni sociali. Ha partecipato al Grande Fratello quasi per gioco, trovando l'amore. Sogna, un giorno, di poter migrare in America, nonostante l'amore che prova per la sua città natale.

